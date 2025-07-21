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الترفيه

نشر مذكرات ألبرت أينشتاين بعد 20 عاما على اكتشافها

ألبرت أينشتاين
21 يوليو 2025 21:02

بعد مضي نحو 20 عاما على اكتشافها، ستنشر للمرة الأولى مذكرات تتناول السنوات الأخيرة في حياة العالم ألبرت أينشتاين، في كتاب جديد.
تتضمن هذه المذكرات تفريغا لمكالمات هاتفية أجراها الفيزيائي الشهير بين عامي 1953 و1955، بحسب ما أعلنته دار نشر هاينه الألمانية.
وتعود هذه التدوينات إلى يوهانا فانتوفا التي تعتبر آخر خطيبة لأينشتاين، وهي تصف أحداث السنة والنصف الأخيرة من حياة العالم الذي توفي عن عمر 76 عاما. وكان أينشتاين (1955-1879) فر عام 1933 من ألمانيا النازية إلى الولايات المتحدة، وهناك شارك يومياته وتجربته في المنفى الأميركي عبر الهاتف مع فانتوفا. بدورها، قامت فانتوفا بتدوين هذه الأحاديث بتقنية الاختزال وبموافقته، وفق ما جاء في الإعلان.
وقد تم اكتشاف النسخة الأصلية المكتوبة من هذه المذكرات، والمكونة من 62 صفحة بالألمانية، عن طريق الصدفة عام 2004 في مكتبة "فايرستون" بجامعة برينستون، حيث كانت فانتوفا، خطيبة أينشتاين، تعمل سابقا كأمينة مكتبة.
وقد بقيت هذه المواد مهملة في الأرشيف لسنوات طويلة دون معالجة.
وستنشر المذكرات لأول مرة في إصدار يحمل تعليقات ومرفق به اكتشافات إضافية، في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل تحت عنوان "أنا مغناطيس لجميع المجانين. بروتوكولات أينشتاين - حياته، حبه الأخير، إرثه"، من إعداد بيتر فون بيكر.
تتضمن هذه المذكرات تأملات أينشتاين عن السياسة والعلم والحياة اليومية والحب. ووفقا للناشر، فقد انتقد أينشتاين من خلالها سباق التسلح بين القوى العظمى، وإعادة تسليح ألمانيا، كما أبدى آراء حول الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن أينشتاين قد أحدث ثورة في فهم العالم للفيزياء من خلال نظرية النسبية التي وضعها.

المصدر: د ب أ
ألبرت آينشتاين
ألبرت أينشتاين
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