ياسمين عبد العزيز: أبوظبي وجهة سياحية صيفية «فوق الوصف»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

انضمت الممثلة ياسمين عبد العزيز مؤخراً إلى قائمة النجوم العرب والعالميين، كسفيرة للحملة الترويجية «حياكم في أبوظبي»، التي أطلقتها «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» بعنوان «صيف أبوظبي.. فوق الوصف»، واستكشفت ياسمين بطريقتها الخاصة من خلال فيديو ترويجي، حقق صدى لافتاً على مواقع التواصل، أبرز المعالم السياحية والترفيهية في أبوظبي وجزيرة ياس.



وجهة سياحية

عاشت ياسمين من خلال فيديو «صيف أبوظبي.. فوق الوصف»، رحلة في أبوظبي تجمع بين الاسترخاء واكتشاف المغامرات والتجارب الترفيهية المختلفة، في مشهد يجسّد تنوع العاصمة الإماراتية، ويعزّز مكانتها وجهة سياحية مميزة.

وحول اختيارها سفيرة لحملة «حياكم في أبوظبي» الصيفية، قالت ياسمين: سعدت باختياري سفيرة للهوية السياحية «صيف أبوظبي.. فوق الوصف»، في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما تشرفت بمشاركتي في هذه الحملة الترويجية المميزة الملهمة التي تعكس أجواء الصيف العائلية الممتعة التي أحبها.

وتابعت: شعرت بأنني على طبيعتي تماماً، خصوصاً أن أبوظبي وجهة مثالية للعائلات، تجمع بين الراحة والاسترخاء والمغامرة والثقافة، ولهذا كانت الحملة الصيفية تمثلني. وأنا فخورة بأن أكون جزءاً في إيصال رسالتها إلى الناس.

تجارب ترفيهية

وأكدت ياسمين أنها عاشت في أبوظبي لحظات لا تنسى، تجمع بين الاستمتاع بالأماكن السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة، وخوض تجارب ترفيهية ومغامرات ممتعة في «مدن ياس الترفيهية» ومعالم جزيرة ياس الأخرى، التي لا مثيل لها، إلى جانب تجارب التسوق المتنوعة، وقالت: زرت «حلبة مرسى ياس»، وخضت سباق السيارات، واستمتعت بـ «عالم فيراري أبوظبي»، و«تيم لاب فينومينا أبوظبي»، بالإضافة إلى حالة الصفاء والسكينة التي عشتها في جامع الشيخ زايد الكبير، وكذلك «سنو أبوظبي» الذي أشعرني بأنني خلال فصل الشتاء. وأبرز ما يميز الرحلة الصيفية في أبوظبي، أن كل المعالم والأماكن الترفيهية سهل الوصول إليها، وهذا جعل الرحلة أكثر سلاسة، والأجمل أن كل شخص في العائلة يمكنه أن يجد ما يناسبه ويستمتع به.



وجهة مثالية

وأشارت ياسمين إلى أنها تهدف من خلال مشاركتها في هذه الحملة، وبما شعرت به في الواقع، إلى إيصال رسالة بأن أبوظبي وجهة مثالية لقضاء موسم الصيف، حيث تنوع الأنشطة، وخوض تجارب استثنائية ومختلفة، لكل شخص يبحث عن الاسترخاء والمغامرة وقضاء وقت ممتع مع العائلة.

فن وتكنولوجيا

لفتت ياسمين إلى أنه من أجمل اللحظات التي عاشتها في العاصمة الإماراتية، وستبقى في ذاكرتها، اكتشافها تجربة «تيم لاب فينومينا»، حيث شعرت بانبهار حقيقي أمام الأعمال الفنية التفاعلية، وقالت: كانت لحظة مميزة أثرت فيّ كثيراً، وجعلتني أقدّر الإبداعات الحية، إذ ينسجم في هذا المكان المثالي، الفن والعلم والتكنولوجيا مع الطبيعة.



مرح عائلي

أوضحت ياسمين أنها استمتعت بتواجدها في جزيرة ياس، ووصفتها وجهة مثالية للعائلات، خصوصاً مع عروض «دخول الأطفال مجاناً» إلى مدن الألعاب العالمية والإقامات المجانية، كما تحوي تجارب عالمية، فنادق رائعة، مطاعم متنوعة، وشاطئاً جميلاً، مما يتيح الجمع بين الراحة والاسترخاء والمغامرات والتسوق والمرح العائلي.



ضيافة إماراتية

أعربت الممثلة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بكرم الضيافة الإماراتية وحسن الاستقبال، وقالت: تفاجأت خلال عطلتي بمدى حضور الثقافة الإماراتية في الحياة اليومية، من أسواق ومتاحف وشوارع ومطاعم بخلاف أنواعها، فكان الدفء والترحاب من أهل الإمارات يحيطان بي من كل جانب، وشعرت كأنني في بيتي.