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الترفيه

270 متفوقاً يطلبون «الخبرة» في 6 دول

270 متفوقاً يطلبون «الخبرة» في 6 دول
27 يوليو 2025 01:34

بدأت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج «الصيف بالخارج»، لإيفاد 270 طالباً وطالبة من الصفين العاشر والحادي عشر في المدارس الحكومية، يمثلون نخبة من الطلبة المتفوقين، والمشاركين في البرامج الوطنية والمسابقات النوعية، إلى مجموعة من أبرز الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية والعلمية حول العالم.
يشمل البرنامج زيارات ميدانية ودورات تدريبية متخصصة في عدد من الدول الرائدة في مجالات التعليم والابتكار، وهي: سنغافورة، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وروسيا الاتحادية، وماليزيا. ويرافق الطلبة 29 مشرفاً تربوياً تم إعدادهم لتقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم التربوي اللازم. كما يتميز البرنامج هذا العام بمشاركة مجموعة من الطلبة من أصحاب الهمم، في كل من اليابان وجمهورية كوريا. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن البرنامج يمنح الطلبة فرصة لاكتساب مهارات جديدة، من خلال تدريبهم في نخبة من أبرز الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية العالمية، ما يسهم في صقل قدراتهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم الشخصية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
الصيف
المدارس الحكومية
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جمهورية كوريا
روسيا الاتحادية
ماليزيا
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