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ركاب يهربون من طائرة ينبعث منها الدخان

ركاب يهربون من طائرة ينبعث منها الدخان
27 يوليو 2025 21:21

قالت السلطات إن الركاب هربوا عبر مزلقة إخلاء للطوارئ من طائرة كان ينبعث منها الدخان في مطار دنفر بسبب مشكلة في جهاز هبوط الطائرة.
وأكدت إدارة الطيران الاتحادية إن رحلة شركة "أمريكان ايرلاينز" رقم 3023 أبلغت عن "حادث محتمل في جهاز الهبوط" في مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأميركية بعد ظهر يوم أمس السبت.

كانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، في طريقها إلى مطار ميامي الدولي.
وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل الإعلام المحلية، أشخاصا ينزلقون من المزلقة القابلة للنفخ بالقرب من مقدمة الطائرة بينما يحملون أمتعتهم وأطفالهم الصغار.

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وتعثر بعض الركاب، ومن بينهم شخص بالغ واحد على الأقل يحمل طفلا صغيرا، في نهاية المزلقة وسقطوا على المدرج الخرساني.

ونقل الركاب إلى صالة المطار بالحافلة. وأضافت السلطات أن أحد الركاب نقل  إلى منشأة طبية، وفحص خمسة أشخاص تعرضوا لإصابات في مكان الحادث لكنهم لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، حسبما قال مسؤولون في مطار دنفر الدولي في بيان. 

المصدر: د ب أ
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