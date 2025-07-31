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الترفيه

«هاري بوتر» في «منارة السعديات»

«هاري بوتر» في «منارة السعديات»
31 يوليو 2025 16:51

أبوظبي (الاتحاد)
يفتتح معرض «هاري بوتر» - Harry Potter: The Exhibition أبوابه رسمياً اليوم أمام ضيوف وزوّار «منارة السعديات» في جزيرة السعديات بأبوظبي، حيث أعلن صباح اليوم من خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل المعرض، بحضور مريم نبيل، اختصاصي أول للمهرجانات في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، نواف علي الجهضمي، رئيس وحدة المهرجانات في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، توم زالر، الرئيس والمدير التنفيذي في Imagine، وخوسيه كويرفو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في Proactiv Entertainment، ومجموعة من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية.
يأتي افتتاح المعرض تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلاد الفتى «هاري بوتر»، بطل سلسلة أفلام Harry Potter الشهيرة. ويقدم المعرض تجربة غامرة تنقل الزوار إلى قلب هذا العالم الخيالي الساحر. ويضم المعرض تجارب تفاعلية عدة على مدى 6 أيام في الأسبوع، (ما عدا الثلاثاء)، ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، ما يتيح للمعجبين مزيداً من الوقت للزيارة واختبار أجوائه الرائعة.
يتمكن الزوار من خوض تجربة فريدة لما وراء الكواليس، ويستمتعون خلالها بالسرد القصصي المشوق والتكنولوجيا التفاعلية المبتكرة، كما يشاهدون لقطات فيديو لعدد من المشاهد المفضلة من سلسلة أفلام Harry Potter and Fantastic Beast، بالإضافة إلى إنتاج برودواي الحائز على جائزة توني Harry Potter and the Cursed Child.
تجمع التجربة الترفيهية الاستثنائية في منارة السعديات سحر القصص مع أحدث التقنيات، بالشراكة مع «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، و«ميرال»، وبالتعاون مع كل من «وارنر براذرز ديسكفري جلوبال إكسبيرينسز»، «إماجن إكزيبيشنز»، «إيفينتيم لايف»، و«برواكتيف إنترتينمنت».
ويعيش الضيوف رحلة تفاعلية غامرة تنبض بالإبداع عبر عوالم مصممة بدقة تحتفي بأهم اللحظات الآسرة التي بهرت الجماهير على مدار أكثر من 20 عاماً على انطلاق السلسلة السينمائية الشهيرة، ابتداءً من الأزياء الأصلية إلى الإكسسوارات وصور لأبرز الشخصيات والوحوش.
وقال توم زالر، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إماجن إكزيبيشنز»: "نقدم لكل محبي «هاري بوتر» في أبوظبي تجربة مميزة، وقد كانت ردود الفعل الأولية مذهلة. بذلنا جهداً كبيراً وقدمناً شغفاً في هذا المعرض، ويشرفنا أن نفتتحه في هذه الوجهة الرائدة «منارة السعديات»، لنشارك سحر التجربة مع الجمهور في دولة الإمارات، وزوارها من دول الخليج والعالم".
وقال نيكولاس رينا، الرئيس التنفيذي لـ«برواكتيف إنترتينمنت»: "فخورون باستضافة هذا المعرض الفريد في أبوظبي للمرة الأولى، ليكون الحضور الأول له في الشرق الأوسط. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضاً، بل هو تجربة عالمية المستوى تخاطب أجيالاً متعددة من المعجبين. ومع المكانة المتنامية لأبوظبي باعتبارها وجهة ثقافية ترفيهية عالمية، يسعدنا الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم لاكتشاف سحر «عالم هاري بوتر» بطريقة جديدة كلياً".

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