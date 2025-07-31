إياد نصار.. «من أيام الجيزة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الممثل إياد نصار لخوض أولى تجاربه الكوميدية من خلال فيلم «من أيام الجيزة»، المقرر عرضه في دور السينما المحلية والخليجية والعربية، من تأليف هيثم سعيد، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج مرقس عادل.

وينتمي الفيلم إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه في قلب محافظة الجيزة المصرية، حيث يرصد التحولات الاجتماعية، والفوارق الطبقية بين أحيائها الشعبية ومناطقها السكنية الراقية، وذلك من خلال قصة حب تنشأ في ظروف طريفة، وتتخللها مفارقات يومية.

وأشار نصار إلى أنه يجسّد شخصية تمزج بين خفة الظل وخصوصية الأداء. وقال: أقدم في الفيلم الكوميديا على طريقتي الخاصة، حيث أمتلك أسلوبي الخاص في تقديم هذا النوع من الأعمال.

وأعرب نصار عن سعادته الغامرة بردود الفعل الإيجابية التي حصدها بعد عرض فيلمه الأخير «المشروع X»، مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، مشيراً إلى أنه توقع نجاح الفيلم منذ اللحظة الأولى لقراءته النص.

ولفت إلى أنه يجسّد في العمل شخصية «آسر»، أحد أعضاء الفريق البحثي، الذي يقوده البطل «يوسف الجمال»، الذي يخوض رحلة علمية محفوفة بالغموض للكشف عن أسرار الهرم الأكبر.

وأكد نصار أن الفيلم يشكّل نقطة تحوّل في نوعية أفلام التشويق، حيث نُفذ بمستوى عالٍ من الاحترافية، باستخدام تقنيات ومؤثرات بصرية حديثة.