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انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!

انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!
5 أغسطس 2025 18:35

انخفض عدد طيور الأراضي الزراعية والحقول في النمسا بنسبة 43.9% منذ عام 1998. وشهد طائر «ملك السمان»، أحد أكثر الطيور النادرة أهمية، أكبر تراجع في أعداده بنسبة 97%، خلال نفس الفترة.
كما شهدت السنوات الإحدى عشرة الماضية استمراراً ملحوظاً في الاتجاه التنازلي لأعداد الطيور الزراعية في النمسا.
وأظهر مؤشر طيور الأراضي الزراعية «FBI»، الذي تستخدمه المفوضية الأوروبية والمنظمات المعنية لمراقبة أعداد وأنواع الطيور في الحقول، عدم حدوث تحسن في أعداد الطيور، وأوضح أن أعداد الطيور الرئيسية في الأراضي الزراعية النمساوية، لا تزال راكدة عند مستوى منخفض، بالرغم من تدابير تعزيز التنوع البيولوجي بقطاع الزراعة، التي نجحت في إبطاء وتيرة تراجع أعداد الطيور لكن بشكل طفيف.
أكدت الأرقام المحدثة لمؤشر طيور الأراضي الزراعية «FBI»، عدم تغير قيمة مؤشر الطيور الزراعية في النمسا لعام 2024، واستمراره عند مستوى 56.1%، مقارنة على أساس سنوي، ما يؤكد حدوث تراجع في إجمالي أعداد طيور الأراضي الزراعية بنسبة 43.9% منذ عام 1998. أفاد البيان، الصادر عن منظمة حماية الطيور في النمسا «Bird Life»، بأن عام 2024، شهد تسجيل اتجاهات سلبية طفيفة في أعداد طيور الأراضي الزراعية، حيث انخفضت بشكل طفيف مؤشرات 13 نوعاً من الطيور الزراعية، تمثل نحو 57% من إجمالي 23 نوعاً من طيور الأراضي الزراعية التي تتم مراقبتها، في حين تحسنت أعداد الأنواع العشرة المتبقية، التي تمثل نحو 43% من إجمالي الطيور الزراعية في النمسا، وذلك مقارنة على أساس سنوي.

 

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