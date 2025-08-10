الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

أحمد داوود في «الكراش»

أحمد داوود في «الكراش»
11 أغسطس 2025 01:31

محمد قناوي (القاهرة) 

بدأ أحمد داوود تصوير فيلمه الجديد «الكراش»، ويشاركه بطولته ميرنا جميل، شيرين رضا، وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية.
ويشارك داوود في بطولة فيلم «إذما»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته أحمد داش، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين.
وتدور أحداثه حول شخصية «عيسى الشواف»، في عيد ميلاده الـ36، يتلقى هدية غير متوقعة من صديقة طفولته «سيرا»، تحتوي على 9 أشرطة فيديو كان قد سجلها لنفسه في سن المراهقة، تدفعه للانطلاق في رحلة تضم 9 أوامر والبحث عن 9 كنوز، بهدف استعادة شغفه بالحياة ومواجهة مخاوفه العميقة.

