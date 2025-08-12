أحمد حاتم يصوّر «أول ليلة»

محمد قناوي (القاهرة)



بدأ أحمد حاتم تصوير الفيلم الجديد «أول ليلة»، ويشاركه البطولة آية سماحة، جيهان الشماشرجي، انتصار، وسيد رجب، ومن تأليف أحمد بدوي، وإخراج ساندرو كنعان.

وأوضح حاتم أن الفيلم يحمل الطابع الرومانسي، ويسلط الضوء على تطور العلاقات الإنسانية.

وينتظر حاتم عرض 3 أفلام جديدة، هي: «حدوتة الأيام الباقية»، مع كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، وسماح أنور، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، و«قصر الباشا»، مع حسين فهمي، أحمد فهيم، ومايان السيد، وإخراج محمد بكير، و«المنبر» مع ميدو عادل، أحمد فهيم، وآيتن عامر. كما يشارك في بطولة مسلسل «العند»، مع مرام علي، انتصار، وإسلام إبراهيم، إخراج أحمد عادل سلامة، ويناقش العمل قضية العناد والتشبث بالرأي، وتأثيرهما على العلاقات الاجتماعية بمختلف مستوياتها.