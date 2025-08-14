الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
محبوب العوضي.. ريشته تُنصت للطبيعة

محبوب العوضي.. ريشته تُنصت للطبيعة
15 أغسطس 2025 01:01

خولة علي (أبوظبي) 
الفنان الإماراتي محبوب العوضي يوثِّق بريشته ملامح من طبيعة الإمارات، ويسرد من خلال لوحاته حكاية وطن تُروى بالضوء والريشة.
ومن بين تفاصيل الجبال، وصمت الصحاري، ودفء الأحياء القديمة، يختار العوضي مشاهد يستخرج منها المعنى، ويمنحها روحاً لا ترى إلا بعين الفنان، متخذاً من المدرسة الواقعية نهجاً له لتوثيق الطبيعة المحلية بمكوناتها ومفرداتها، في لوحات تنبض بالحياة وتعكس جمال البيئة بأدق تفاصيلها. 

مسيرة فنان
نشأ العوضي على حب الرسم منذ نعومة أظفاره، ففي سن السادسة، بدأت ملامح الموهبة تتفتح بين يديه، حين كان يرسم على صفحات الكتب، مسجلاً أولى خطواته نحو مسيرة فنية استثنائية. لم تكن تلك البدايات مجرد تسلية عابرة، بل بوابة عبور إلى عالم من الشغف الذي رافقه حتى بلغ الـ25 من عمره، حين قرر أن يمضي في هذا الطريق باحتراف وإصرار. آمن بأن الموهبة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى هدف واضح، ومثابرة دؤوبة، وممارسة لا تعرف التوقف. واستطاع أن يحوّل شغفه إلى رسالة فنية يسعى من خلالها إلى توثيق طبيعة الإمارات وتقديمها بإحساسه.

مصدر إلهام 
يستلهم العوضي أعماله من جمال البيئة الإماراتية، ويؤمن بأن الطبيعة تستحق أن توثَّق وتُعرض، وكان لا بد من وجود من ينهض بهذه المهمة. لذلك كرّس فنه لخدمة هذا الهدف، وهو يختار بعناية الصور التي يلتقطها.
ويمضي الفنان ما لا يقل عن 15 يوماً في إنجاز كل لوحة، حيث يبدأ بالتقاط الصور لعدة مناطق من الدولة، ثم ينقل تفاصيلها الدقيقة على القماش باستخدام الألوان الزيتية.
وقد يمتد العمل على اللوحة الواحدة إلى شهر كامل، حسب حجمها وغناها بالتفاصيل. ويعمل على لوحاته لنحو 8 ساعات متواصلة في اليوم، ويستغرق إنجاز كل عمل فني ما بين 50 إلى 200 ساعة.

الأسلوب الكلاسيكي 
على الرغم من الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، بقي العوضي وفياً لأسلوبه الكلاسيكي، رافضاً أي تأثير للذكاء الاصطناعي على فنه.
يرسم بذكائه وإحساسه وأنامله من زمن بدأ فيه الفن قبل أن تعرف الحواسيب.
ويؤمن بأن التقنية قد تجيد تقليد اللوحات، لكنها تعجز عن محاكاة الإحساس، ولا تملك الدفء الذي تنقله يد الفنان حين تلامس القماش.

طموح
يتجلى طموح العوضي في رسم المزيد من مشاهد الطبيعة الإماراتية، وعرضها على جمهور واسع، سواء عبر المعارض المحلية والدولية، أو من خلال صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول: أسعى من خلال أعمالي إلى مشاركة العالم جمال الإمارات، وأطمح بأن تصبح لوحاتي مرجعاً بصرياً يوثِّق الموروث البيئي والثقافي للدولة، وأن تخلَّد لوحاتي كجزء من الهوية الفنية الإماراتية، حاملة رسالة حب وانتماء للأرض، وملهِمة للأجيال.

