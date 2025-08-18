الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد عز.. «ضابط شرطة»

أحمد عز
19 أغسطس 2025 01:12

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أخبار ذات صلة
شهد أمين: فخورة بـ «هجرة»
مصطفى غريب.. من «الشاطر» إلى «درويش»

انتهى أحمد عز من تصوير مشاهده في فيلم «فرقة الموت»، الذي يشارك في بطولته آسر ياسين، ومنة شلبي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.
تدور أحداث الفيلم في أربعينيات القرن الماضي ويستند إلى قصة حقيقية، ضمن أجواء تجمع بين الدراما والتشويق.
ويجسد عز شخصية ضابط شرطة يُدعى «عمر»، يُكلف بتشكيل فرقة من رجال الشرطة للقضاء على مجرم خطير.
ويترقّب عز عرض فيلمه الجديد «The Seven Dogs»، يشاركه بطولته كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، وسيد رجب، تأليف محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.
ويجسد فيه شخصية الضابط «خالد العزازي»، المكلف بتعقب منظمة إجرامية دولية.

أحمد عز
آسر ياسين
السينما
السينما المصرية
الأفلام السينمائية
الأفلام المصرية
الأفلام
آخر الأخبار
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©