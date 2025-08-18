أحمد عز.. «ضابط شرطة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى أحمد عز من تصوير مشاهده في فيلم «فرقة الموت»، الذي يشارك في بطولته آسر ياسين، ومنة شلبي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

تدور أحداث الفيلم في أربعينيات القرن الماضي ويستند إلى قصة حقيقية، ضمن أجواء تجمع بين الدراما والتشويق.

ويجسد عز شخصية ضابط شرطة يُدعى «عمر»، يُكلف بتشكيل فرقة من رجال الشرطة للقضاء على مجرم خطير.

ويترقّب عز عرض فيلمه الجديد «The Seven Dogs»، يشاركه بطولته كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، وسيد رجب، تأليف محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.

ويجسد فيه شخصية الضابط «خالد العزازي»، المكلف بتعقب منظمة إجرامية دولية.