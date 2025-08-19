قصي خولي.. بـ«5 أرواح»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الممثل قصي خولي لتصوير مسلسل «5 أرواح»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتشاركه بطولته كاريس بشار، وإخراج رامي حنا.

ويجسد في العمل شخصية استثنائية متعددة الوجوه والانفعالات، تتلون ملامحها تبعاً لمسار الأحداث، في انعكاس لفكرة امتلاكه 5 وجوه يعيش بها أكثر من حياة في الوقت نفسه، وبرغم حذره الشديد وسعيه الدائم لإخفاء أسراره، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تكشف حقيقته شيئاً فشيئاً.

يُعتبر «5 أرواح» اللقاء الثالث الذي يجمع بين الثنائي قصي وكاريس، ويأتي بعد غياب دام 8 سنوات، منذ لقائهما في مسلسلي «هارون الرشيد» عام 2018، و«على قيد الحياة» عام 2009.