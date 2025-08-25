هيكل عظمي شهير عمره 3,18 ملايين سنة يُعرض لأول مرة في أوروبا

يُعرض في المتحف الوطني في العاصمة التشيكية براغ، بدءا من اليوم الاثنين، الهيكل العظمي الشهير "لوسي"، إحدى أشهر قطع الأنثروبولوجيا القديمة في العالم، والذي اكتُشف قبل نصف قرن في إثيوبيا.

قال ميخال لوكيش مدير المتحف، عند وصول الهيكل العظمي إلى الأراضي التشيكية، إن هذه القطع الـ52 من الأسنان والجمجمة والحوض وعظم الفخذ، والتي يعود تاريخها إلى 3,18 ملايين سنة، "لم تُنقل إلا مرة واحدة فقط، وذلك إلى الولايات المتحدة، بين عامي 2007 و2013".

وأكد أنها من "أثمن وأقدم قطع الأنتروبولوجيا القديمة في العالم"، مرحّبا بهذه الإعارة النادرة من المتحف الوطني الإثيوبي والتي تمتد لـ60 يوما.

وسيتمكن الزوار أيضا من معاينة الهيكل العظمي شبه الكامل لـ"سلام"، وهو كـ"لوسي" من نوع أسترالوبيثكس مات عن عمر ناهز عامين وسبعة أشهر، ويُعتقد أنه عاش قبل "لوسي" بمئة ألف سنة. اكتُشف عام 2000، ولم يُنقَل من إثيوبيا مطلقا.

أغنية للبيتلز

تعتبر أديس أبابا أنّ هذا المعرض "تاريخي" ويُتيح "فرصة فريدة لمعاينة هذه المتحجرات البشرية من قرب".

بتاريخ 24 نوفمبر 1974، في منطقة "أفار"، الواقعة شمال شرق البلاد، عُثر على عظام "لوسي" التي مكّنت من تشكيل نحو 40% من هيكلها العظمي.

حضر دونالد جوهانسون، أحد أعضاء الفريق العلمي الذي ضم أيضا موريس تايب وإيف كوبينز وجون كالب وريموند بونفي، افتتاح المعرض الاثنين، إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزيرة السياحة الإثيوبية سيلاماويت كاسا.

قال بيتر فيالا في حفل الافتتاح، الذي رافقته فرقة موسيقية عسكرية "الهيكلان العظميان من بين معروضات التراث العالمي... يُعرضان في دولة أوروبية لأول مرة في التاريخ".

وقالت سيلاماويت كاسا إن المعرض فريد من نوعه، إذ يُعرض فيه الهيكلان "لوسي" و"سلام" معا لأول مرة، "خارج إثيوبيا بالطبع".

وأضافت "إثيوبيا لا تُضاهى بسجلها الأحفوري المتواصل لأسلاف البشر، والذي يمتد لستة ملايين عام".

وأشاد دونالد جوهانسون، الذي اكتشف "لوسي" مع فريقه، بأفريقيا باعتبارها المكان "حيث نمت أدمغتنا لأول مرة، حيث بدأنا في ابتكار الفنون والأدوات الحجرية المتخصصة، وحيث تطورنا".

وأضاف "جميعنا نشترك في أصل مشترك، ويوحدنا ماضينا. وأعتقد أن هذا تذكير بالغ الأهمية للبشرية اليوم".

كان هذا الكائن ثنائي القدمين يُعرف أولا باسم A.L-288-1، ثم أُطلق عليه اسم "لوسي"، نسبة إلى أغنية فرقة البيتلز "لوسي إن ذي سكاي ويذ دايمندز" التي كان يستمع إليها علماء الحفريات خلال أعمال التنقيب.

ربما ماتت "لوسي" بين سن الحادية عشرة والثالثة عشرة (وهو سن البلوغ بالنسبة لهذا النوع)، وكان طولها أقل من 1,10 متر ووزنها نحو 29 كيلوغراما، وحُفظت في غرفة غير مُتاحة للعامّة في وسط العاصمة الإثيوبية.

أحدث اكتشاف "لوسي" ثورة في البحوث العلمية وفهم أسلافنا، "أولا بسبب حالة حفظها الاستثنائية، وثانيا بسبب عمرها"، على ما يوضح مدير هيئة حماية التراث الإثيوبي أبيباو أياليو غيلا.

ويضيف أنّ "لوسي"، تماما مثل "سلام"، أكبر طفل في العالم، تُعدّ "سفيرة لإثيوبيا، مهد الإنسانية".

وبحسب دراسة نُشرت عام 2016 في مجلة "نيتشر"، قضت "لوسي" ثلث وقتها على الأقل بين الأشجار حيث كانت تنام هربا من الحيوانات المفترسة، وهو ما أودى بحياتها لأنها "على الأرجح" ماتت بعد سقوطها من شجرة.

ومُنذ اكتشاف "لوسي"، غيّرت اكتشافات كثيرة المشهد الطبيعي في إثيوبيا وجنوب أفريقيا وكينيا وحتى تشاد.