10 قطط تخطط وتراقب وتراوغ

ترجمة: أحمد عاطف



غالباً ما يُنظر إلى القطط على أنها كائنات لطيفة وودودة، لكن هذا الانطباع لا يفي بعض السلالات حقها، إذ إن هناك أنواعاً منها تتمتع بذكاء يفوق التوقعات، وقد تتفوق أحياناً على أصحابها في الفطنة والمكر.

وبالرغم من شهرة القطط بأنها غامضة وهادئة ومستقلة بطبعها، فإن خلف تلك النظرات الحادة والحركات الأنيقة، يكمن عالم من التفكير العميق والملاحظة الحادة، وبعض هذه القطط تمتلك قدرات تخطيطية، حيث تراقب تفاصيل روتينك اليومي، وتجد طرقاً مبتكرة للحصول على ما ترغب به.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع Times Of India قائمة تضم أذكى 10 سلالات قطط معروفة بفضولها الشديد، وقابليتها الكبيرة للتعلم، وذكائها الاستثنائي.

«الأبيسيني»

تُعد سلالة قطط «الأبيسيني» واحدة من أقدم وأذكى سلالات القطط في العالم، وتمتاز بفضولها اللامحدود وشغفها الدائم باستكشاف كل زاوية وركن في المنزل. لا تطيق الجلوس بلا حَراك، وتشتهر بمهاراتها في القفز والتسلق، ومحاولة فهم كيفية عمل الأشياء، وأفاد كثير من المالكين بأن قططهم الأبيسينية تستطيع فتح الأدراج والخزائن بدافع الفضول.





«السيامي»

تشتهر القطط السيامية بعيونها الزرقاء اللامعة وصوتها العالي، لكن ما يميزها أكثر هو ذكاؤها الحاد. فهي تحب التفاعل مع البشر، ويمكن تدريبها على أداء حركات مختلفة، والمشي باستخدام المقود، والاستجابة لأوامر مثل «احضر» و«قف»، وتعود هذه القدرات إلى مهارتها في مراقبة البشر وتقليد سلوكياتهم.





«البنغال»

تشبه قطط البنغال النمور الصغيرة بمظهرها البري، ولكنها في الوقت ذاته ذكية للغاية، حيث تحب اللعب بالماء، وفتح الأبواب، وتشغيل الصنابير، وتُعرف بسرعة تعلمها، وتميل للألعاب الذهنية التي تتطلب التفكير وحل المشكلات.





«المين كون»

هذه السلالة معروفة بحجمها الكبير وهدوئها وذكائها، وتشبه الكلاب في سلوكها، حيث تميل إلى متابعة صاحبها واللعب معه بإحضار الأشياء، ويمكن تعليمها الأوامر الصوتية، وهي قادرة على حل الألغاز البسيطة.





«المطوي»

تشتهر هذه القطط بأذنيها المطويتين، وأكثر ما يميزها هو هدوؤها وذكاؤها، فهي تراقب بصمت، ولا تتحرك إلا بعد أن تستوعب الموقف جيداً، وتتعلم الروتين اليومي بسرعة، وتتفوق في الألعاب الذكية التي تتطلب التفكير.





«البورمي»

تتميز القطط البورمية بأنها ودودة ونشيطة وذكية بدرجة عالية، وتحب التفاعل المستمر مع البشر، ويمكن تدريبها بسهولة، وتملك قدرة على التأقلم مع التغيرات، وتفهم مشاعر أصحابها بسرعة ملحوظة.





«الفان»

تُعد «الفان» التركي من السلالات القليلة التي تعشق الماء، حيث تستمتع باللعب في أحواض الاستحمام، ويظهر ذكاؤها من خلال فهمها لطريقة استخدام الأشياء المحيطة بها، وتحتاج إلى بيئة محفزة ذهنياً كي تزدهر وتتفوق.





«الكورنيش ريكس»

بجسمه النحيل وفرائه المتموج، يجمع قط الكورنيش ريكس بين الرشاقة والذكاء، ويمتلك فضولاً لا يُقارن، ويحب الاستكشاف، كما يمكنه تعلم الألعاب، والمشي باستخدام المقود، واستكشاف أماكن يصعب على القطط الأخرى الوصول إليها.





«التونكيني»

قط التونكيني هو نتاج تهجين بين السيامي والبورمي، ما يجعله يجمع بين اللعب والذكاء، ويستجيب بسرعة للتدريب، ويعشق حل الألغاز والتحديات الذهنية، ما يجعله رفيقاً مثالياً لمن يحب القطط الذكية.





«الشرقي»

هي سلالة أنيقة تشبه السيامي في طباعها، وتحب التحدث كثيراً، وتراقب سلوك البشر عن كثب، وتتعلم بسرعة كيفية التفاعل معهم للحصول على ما تريده، مستخدمة في ذلك صوتها وتعابيرها الذكية.