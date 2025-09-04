الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إلزام «جوجل» بدفع تعويضات لمستخدمين في قضية البيانات

إلزام «جوجل» بدفع تعويضات لمستخدمين في قضية البيانات
4 سبتمبر 2025 16:52

أمرت هيئة محلفين فيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو شركة جوجل بدفع 425,7 مليون دولار كتعويضات لحوالي 100 مليون من مستخدميها لجمعها، رغما عنهم، بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية.
من جهتها، أكدت الشركة الأميركية العملاقة الحكم الصادر الأربعاء، معلنة نيتها الاستئناف.
وفي ختام المحاكمة التي بدأت في منتصف أغسطس، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو إلى أنّ جوجل انتهكت خصوصية هؤلاء المستخدمين الذين اختاروا في إعدادات تطبيقاتهم الهاتفية عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبّع نشاطاتهم على هذه التطبيقات لكنّ الأخير واصل مع ذلك تسجيل بياناتهم.
وتعود القضية إلى دعوى جماعية قُدّمت في يوليو 2020، تشمل حوالي 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز.
وكان المدّعون عطّلوا إعداد "النشاط على الويب وفي التطبيقات" وإعداداً فرعياً آخر لتتبّع نشاطاتهم على الإنترنت، ممّا يعني أنّهم رفضوا أن يجمع جوجل البيانات الناتجة عن استخدامهم خدماتها مثل متصفّح كروم، وخرائط جوجل، وأخبار جوجل.
وقال محامو المدّعين خلال المحاكمة إنّ "وعود جوجل وضماناتها المتعلّقة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة".
وتعليقا على الحكم، قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، لوكالة فرانس برس إنّ "هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه".
وأضاف أنّ "أدوات الخصوصية لدينا تسمح للمستخدمين بالتحكّم في بياناتهم، وعندما يعطّلون التخصيص، فإنّنا نحترم اختيارهم".
وتقول غوغل إنّ البيانات التي تُجمع بعد تعطيل إعداد التتبّع لا تسمح بالتعرّف على المستخدمين.
ويُذكر أن الشركة التابعة لمجموعة ألفابيت، تواجه منذ سنوات ضغوطا لإيجاد توازن بين نموذجها الإعلاني القائم على البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية المستخدمين. وتسعى حاليا لاستبدال ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) بآليات أقل انتهاكا للخصوصية ولكنها بالكفاءة نفسها في استهداف الإعلانات.
وياتي قرار سان فرانسيسكو بعد يوم من حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن لصالح جوجل، رافضا طلب الحكومة الأميركية إجبارها على بيع متصفحها "كروم" ضمن قضية احتكار.

المصدر: آ ف ب
