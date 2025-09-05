"الصحة العالمية" تصدر توصية بشأن أدوية إنقاص الوزن

أوصت منظمة الصحة العالمية، للمرة الأولى، باستخدام مجموعة من أدوية إنقاص الوزن الرائجة لعلاج داء السكري والبدانة على مستوى العالم، داعية إلى توفير نسخ جنيسة بأسعار معقولة لسكان الدول النامية.

شهد الجيل الجديد من أدوية كبح الشهية، المعروفة باسم محاكيات "جي ال بي 1" والتي تشمل العلامات التجارية "اوزميك" و"مونجارو" و"ويغوفي"، رواجا كبيرا بفضل قدرته على مساعدة الناس على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 3,7 ملايين شخص بسبب أمراض مرتبطة بزيادة الوزن أو البدانة عام 2021، أي أكثر من الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية القاتلة الرئيسية، الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

ومع ذلك، أثارت الأسعار المرتفعة لأدوية "جي ال بي 1" والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف دولار شهريا في الولايات المتحدة، مخاوف من عدم توافرها في الدول الأكثر فقرا حيث يمكنها إنقاذ كثيرين.

أضافت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، دواء "سيماغلوتايد"، المكون النشط في دواءي "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"تيرزيباتيد" المستخدم في دواء "مونجارو" إلى قائمة الأدوية الأساسية للبالغين في مختلف أنحاء العالم.

ولضمان وصول هذه الأدوية القابلة للحقن "المنقذة للحياة" إلى من هم في أمس الحاجة إليها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنها تشجّع المنافسة في إنتاج النسخ الجنيسة، بهدف خفض الأسعار.

وأشار أندرو هيل، وهو باحث في علم الأدوية في جامعة ليفربول، إلى بحث يُظهر إمكان إنتاج نسخ جنيسة من "سيماغلوتايد" بكميات كبيرة في الهند مقابل 4 دولارات أميركية فقط شهريا.

وقال "ما نطلبه هو اتخاذ الإجراء المسؤول وتوفير هذه العلاجات على نطاق عالمي بسعر معقول ومنخفض مثل الأدوية الجنيسة".

ستنتهي صلاحية براءة الاختراع الخاصة بدواء "سيماغلوتايد" في بعض الدول، بينها كندا والهند والصين، العام المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الأدوية الجنيسة.