السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الصحة العالمية" تصدر توصية بشأن أدوية إنقاص الوزن

شعار منظمة الصحة العالمية أمام مقرها في جنيف
5 سبتمبر 2025 20:48

أوصت منظمة الصحة العالمية، للمرة الأولى، باستخدام مجموعة من أدوية إنقاص الوزن الرائجة لعلاج داء السكري والبدانة على مستوى العالم، داعية إلى توفير نسخ جنيسة بأسعار معقولة لسكان الدول النامية.
شهد الجيل الجديد من أدوية كبح الشهية، المعروفة باسم محاكيات "جي ال بي 1" والتي تشمل العلامات التجارية "اوزميك" و"مونجارو" و"ويغوفي"، رواجا كبيرا بفضل قدرته على مساعدة الناس على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.
وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 3,7 ملايين شخص بسبب أمراض مرتبطة بزيادة الوزن أو البدانة عام 2021، أي أكثر من الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية القاتلة الرئيسية، الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
ومع ذلك، أثارت الأسعار المرتفعة لأدوية "جي ال بي 1" والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف دولار شهريا في الولايات المتحدة، مخاوف من عدم توافرها في الدول الأكثر فقرا حيث يمكنها إنقاذ كثيرين.
أضافت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، دواء "سيماغلوتايد"، المكون النشط في دواءي "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"تيرزيباتيد" المستخدم في دواء "مونجارو" إلى قائمة الأدوية الأساسية للبالغين في مختلف أنحاء العالم.
ولضمان وصول هذه الأدوية القابلة للحقن "المنقذة للحياة" إلى من هم في أمس الحاجة إليها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنها تشجّع المنافسة في إنتاج النسخ الجنيسة، بهدف خفض الأسعار.
وأشار أندرو هيل، وهو باحث في علم الأدوية في جامعة ليفربول، إلى بحث يُظهر إمكان إنتاج نسخ جنيسة من "سيماغلوتايد" بكميات كبيرة في الهند مقابل 4 دولارات أميركية فقط شهريا.
وقال "ما نطلبه هو اتخاذ الإجراء المسؤول وتوفير هذه العلاجات على نطاق عالمي بسعر معقول ومنخفض مثل الأدوية الجنيسة".
ستنتهي صلاحية براءة الاختراع الخاصة بدواء "سيماغلوتايد" في بعض الدول، بينها كندا والهند والصين، العام المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الأدوية الجنيسة.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تدعو إسرائيل إلى وقف كارثة المجاعة في غزة
"الصحة العالمية" تصدر قرارا جديدا بشأن جدري القرود
المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
أدوية
إنقاص الوزن
عقار ويغوفي
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©