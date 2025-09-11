القمر يتعامد على الكعبة المشرفة غداً

تشهد سماء مكة المكرمة فجر غد الجمعة ظاهرة تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والجمال البصري، ويعكس التناغم بين حركة الأجرام السماوية والمواقع الأرضية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة قوله إن ظاهرة التعامد تعد إحدى الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية بما فيها القمر ما يجعل تحديد موقعه دقيقا جدا، ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم".

وتعد هذه الظاهرة للزوار والمصلين فرصة فريدة لمشاهدة القمر في مشهد نادر وجميل، أما للفلكيين فهي اختبار عملي للنماذج الفلكية الدقيقة ويمكن مقارنة التوقعات الرياضية بالرصد الفعلي، وتحليل الزوايا والارتفاعات، ومدى دقة الحسابات.