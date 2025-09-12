الطبيعة الجبلية..في صـورة

خولة علي (أبوظبي)



في ظل الاهتمام المتزايد بتوثيق جماليات البيئة المحلية، وتعزيز السياحة الداخلية، سخّر مصورون إماراتيون عدساتهم لإبراز سحر الطبيعة وتنوع التضاريس في الدولة. ويقدم المصور الفوتوغرافي سلطان البلوشي، الذي جمع بين شغف المغامرة والدقة في التوثيق، سرداً بصرياً يعكس ملامح الأرض والإنسان في الإمارات من زوايا غير مألوفة في صورة، ومن منظور ينطلق من عمق التجربة الميدانية والانتماء للبيئة الجبلية.









مدرستي الأولى





في قلب الطبيعة الإماراتية، وتحديداً بين جبال الفجيرة، نشأ البلوشي الذي وجد في بيئته مصدر إلهام دائم لعدسته. ويقول: منذ طفولتي، كانت علاقتي بالطبيعة قوية، ودفعني هذا الشغف إلى خوض غمار التصوير منذ عام 2015، حيث ركزت على توثيق المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية، خصوصاً في المناطق الجبلية التي أزورها باستمرار. ويشير إلى أن دخوله عالم التصوير لم يكن عبر ورش أو تدريب أكاديمي، بل جاء من التجربة والممارسة اليومية.



ويضيف: بدأت كهواية، وطورت مهاراتي بشكل ذاتي، ومع الوقت أصبحت الممارسة الميدانية هي مدرستي الأولى.





زوايا جديدة





يلفت البلوشي إلى جمال وتنوع الطبيعة المحلية، مؤكداً أن مناطق عدة في الفجيرة مثل قرية الطيبة تتمتع بمشاهد آسرة لا تزال غير معروفة للكثيرين. ويسعى من خلال عدسته إلى توثيق هذه المناظر بزوايا جديدة وغير مألوفة تثير الفضول.







تحديات



ويوضح أن تحضيراته لأي رحلة تصوير تبدأ قبل الوصول للموقع، حيث يقوم بدراسة المكان وحالة الطقس ويجهز معداته بعناية، ومع خبراته التي اكتسبها، أصبح يعرف متى وأين يجد أفضل لقطة، خصوصاً في المسارات الجبلية التي يرتادها كثيراً. أما عن التحديات، فيكشف أن أكثر ما يواجهه هو نفاد ذاكرة الكاميرا أو البطارية بسبب كثافة التصوير، ويقول: حين أكون وسط الطبيعة، لا أستطيع التوقف عن التقاط الصور، فكل لحظة تستحق توثيقها.



وعي بيئي



يؤكد البلوشي أهمية التوثيق في نشر الوعي البيئي، ويقول: تسهم الصور في تحفيز الناس لاكتشاف بلادنا، وتعزيز مفهوم السياحة الداخلية، ومن خلال انتسابي كعضو في فريق ATC للمغامرات، ننظم رحلات أسبوعية كل يوم سبت تستهدف التعريف بجمال الإمارات، وأدعو الجميع إلى المشاركة فيها، لخوض مغامرة مبهرة.





إبراز الجمال ويوضح البلوشي أنه يفضل إبراز الجمال الحقيقي للمشهد من دون تزييف، ويقول: لا أغير الواقع، بل أبرزه من خلال اختيار الزاوية والإضاءة المناسبة، لأروي القصة كما هي، ولكن بجمال بصري جاذب.

بصري يذكر البلوشي أنه يسعى إلى كشف أسرار الطبيعة الجبلية، وإبراز مناظرها الخلابة التي تبهر الزوار، ولا يعرفون ماذا يكمن خلفها من طبيعة ساحرة. وعن طموحاته المستقبلية، يوضح أنه يسعى إلى إطلاق موقع إلكتروني خاص، يعرض من خلاله الصور التي التقطها على مدار سنوات، ليكون مرجعاً بصرياً يوثق جمال الطبيعة الإماراتية للأجيال.