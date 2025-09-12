مروان عبد الله: المسرح الكوميدي يثري المشهد الفني في الإمارات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)





«بيت بني جربة»، «موديل 90»، «عرس الاثنين»، «سمعون في زمن فرعون»، «سجن باركود»، بعض المسرحيات الجماهيرية التي نفّذها الممثل الإماراتي مروان عبدالله في السنوات الأخيرة، بهدف إثراء حراك فني لـ«أبو الفنون»، وتقديم مسرحيات كوميدية اجتماعية هادفة على مسارح إمارات الدولة. العمل يمزج بين الحكايات الشعبية والواقع الاجتماعي ويسلط الضوء على التحديات الزوجية وضعت على عاتقي إنعاش «أبو الفنون» بتنفيذ أعمال اجتماعية هادفة







نجاح كبير



حققت أحدث مسرحياته «ألف ليلة وعرس» صدى لافتاً، بعدما قدمها في مركز دبي التجاري العالمي، وصرح بأنه بعد النجاح الكبير الذي حصدته، سيستمر في تقديمها حتى نهاية العام الجاري على خشبة مسارح مختلفة، وقال: عُدت إلى مسارح دبي بعد سنوات طويلة من الغياب، قدمت فيها مسرحيات عدة في إمارات مختلفة، وبدعم من الجهات المعنية بالفن، عدت لتقديم «ألف ليلة وعرس» ليكون أول عمل مسرحي إماراتي يُعرض على مسرح قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

حراك لافت





وأوضح مروان عبدالله، أن المسرح الجماهيري في الإمارات يشهد حراكاً لافتاً بعد توجه بعض المنتجين والمخرجين لتنفيذ أعمال مسرحية تجمع بين الكوميديا والترفيه العائلي، من أجل عودة الرونق لـ«أبو الفنون» مجدداً، بعد توقف دام فترة طويلة. وقال: وضعت على عاتقي تنفيذ مسرحيات كوميدية هادفة، كل عام تقريباً، تثري المشهد الفني، بدعم من الجهات المعنية بالمسرح في الإمارات، ومن صنّاع المسرح الشغوفين.





إقبال كبير





وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير والتفاعل اللافت على عروض مسرحيته «ألف ليلة وعرس»، ما أعطاه الدافع لتنفيذ عروض جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال: المسرحية محاكاة ساخرة ومعاصرة لقصة «ألف ليلة وليلة» باللغة العربية، تضيء على عدد من القضايا الاجتماعية والحياة العائلية والزوجية في إطار كوميدي، وضمن عروض غنائية استعراضية، وقصص درامية، يسرد العمل قصة زواج تنقلب فيها الأدوار وتتغيّر فيها المفاهيم.

وأضاف: يمزج العمل بين الحكايات الشعبية والواقع الاجتماعي، ويسلط الضوء على التحديات الزوجية، وتعاون في تقديمها أكثر من 35 شخصاً بين ممثلين ومنفذين فنيين، منهم: عبدالله الجنيبي، هيفاء آل علي، مروة راتب، أحمد مال الله، صوغة، عبدالله الباهتي، أحمد سيف، بدرية آل علي، عبدالله صنقور، خولة عبدالسلام، أمل حسن مرسال، وهي فكرة وسينوغرافيا وإخراج مروان نفسه، بمشاركة المؤلفين طلال محمود وميرة المهيري.