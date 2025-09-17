«قناة أبوظبي».. دراما مشوّقة وبرامج حصرية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت قناة «أبوظبي» عن إطلاق دورتها البرامجية الجديدة للربع الأخير من عام 2025، والتي تضم باقةً متنوعة من الأعمال الدرامية والاجتماعية والترفيهية، وقد بدأ عرضها اعتباراً من سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية العام.

تتميز الدورة البرامجية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى مجموعة برامج من إنتاج «شبكة أبوظبي للإعلام»، والتي تتنوع بين الدينية والإنسانية والثقافية والترفيهية، بما يعكس رؤية «أبوظبي للإعلام» لتقديم محتوى ينسجم مع تطلعات المشاهدين وتفضيلاتهم.





سيكون عشاق السيارات على موعد مع البرنامج الجديد «أوتو بلس»، ويُعرض كل اثنين 9:00 مساءً، ليأخذ المُشاهدين في رحلة مُشوّقة في عالم المحرّكات، ضمن مساحة دردشة أسبوعية عفوية ومرحة مع غيث الفلاسي، الذي يستضيف ضمن حلقات البرنامج نُخبة عشاق ومحترفي السيارات في دولة الإمارات والعالم العربي، مثل كريم ديب وصهيب شعشاعة، ليقدّم قصصاً حقيقية من خلف المقود، كما يُسلط الضوء على أحدث «ترندات» السيارات ومستجدات صناعتها وأسواقها.



«كواليس»

تعرض «قناة أبوظبي» البرنامج الوثائقي الجديد «كواليس أبوظبي.. القصة التي لم تُروَ بعد»، من تقديم عيسى الكعبي، والذي يكشف عن الجهود المبذولة للارتقاء بمكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من أرقى مدن العالم، وذلك مساء كل سبت، الساعة 9:00، بدءاً من 20 سبتمبر.



«حوار دبلوماسي»

يُسلّط البرنامج الجديد «حوار دبلوماسي» الذي يُعرض في أكتوبر المقبل، الضوء على مفهوم الدبلوماسية الثقافية وأثره في توثيق الروابط بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، من تقديم ميثاء صباح، ويُعرض كل أربعاء 9:00 مساءً.



مواسم جديدة

يُواصل بودكاست «وَزْن» تعزيز حضوره في موسمه الثاني، حيث يستضيف الإعلامي والشاعر عبدالله الكربي نُخبةً من شعراء العالم العربي للحديث عن سيرتهم ومسيرتهم الشعرية، وذلك كل يوم أحد، 9:00 مساءً، ابتداء من 21 سبتمبر الجاري.



«مساء أبوظبي»

يعود برنامج «مساء أبوظبي» في موسم جديد بطابع ومحتوى ترفيهي، مقدماً كل ما هو جديد على الساحة المحلية والعربية من فعاليات وأنشطة ومستجدات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتناول فقراته محاور متنوعة تتراوح بين الفن والإبداع والسفر وصناعة المحتوى. البرنامج من تقديم رحاب عبدالله، وعبدالله المقبالي، وإيمان زينل، وعيسى الكعبي، وشما البلوشي، ويُعرض من الاثنين إلى الجمعة 7:00 مساءً، ويضم البرنامج عدداً من الفقرات الجديدة، أبرزها «الضيف العربي»، «الترند العربي»، «ملهمون»، «وطن القلب»، «أنا أم»، و«غينيس العرب».



«السطر الأخير»

ويستعرض البرنامج الإخباري «السطر الأخير» القضايا الآنية والأكثر شيوعاً ليفتح باباً للحوار وطرح موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة، وهو من تقديم الإعلامي أحمد اليماحي، ويُعرض من الاثنين إلى الجمعة.



«شاعر المليون»

ويعود البرنامج الشهير «شاعر المليون» في موسمه الـ 12، ابتداءً من 23 سبتمبر كل ثلاثاء 9:00 مساءً، ليُقدم جرعة دسمة لمتذوقي الشعر تُساهم في دعم الحركة الشعرية، ضمن أسس فنية ونقدية دقيقة في الشعر النبطي.



«نسائم 3»

يطل برنامج «نسائم 3» ليُناقش قضايا الأسرة والمجتمع في إطار تثقيفي هادف، حيث يُعرض كل جمعة الساعة 1:40 ظهراً. فيما يُسلّط برنامج «بيوتنا» في موسمه الثاني، عند 9:00 مساء كل خميس، الضوء على قصص اجتماعية وإنسانية مُلهِمة.





«فراولة»

لعشاق الدراما تُقدم قناة «أبوظبي» مجموعة من الأعمال الدرامية العربية والتركية، حيث يطل مسلسل «فراولة» بطولة نيللي كريم، ليروي قصة «فريال» الشهيرة بـ «فراولة»، شابة طموحة وابنة حارس عقار، تخرج من ظروفها المتواضعة لتصبح من مشاهير منصات التواصل، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته شيماء سيف، أحمد فهيم، وحجاج عبد العظيم.





رقم سري

وتعرض «قناة أبوظبي» الجزء الثاني من مسلسل «رقم سري صوت وصورة»، وتدور قصته حول موظفة تعمل في أحد البنوك، وتجد نفسها متورطة بعملية احتيال خطيرة ومعقّدة بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، بطولة ياسمين رئيس، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.



«التحقيق»

كما تعرض القناة المسلسل البوليسي «التحقيق»، وتدور أحداثه حول ضابطة في تحقيق سرّي تكشف ملابسات مقتل فتاة شابة، بطولة هازال كايا، تشاغلار أرطغرل، بونجوك يلماز، وميليسا دونغل. وتستكمل «قناة أبوظبي» عرض المسلسل العالمي The Resident بموسمه السادس، ويروي قصة شاب عانى طويلاً جرّاء جريمة لم يرتكبها.





كذبتي الجميلة

لمحبي الدراما التركية، تقدّم قناة «أبوظبي» مسلسلات جديدة، في مقدّمتها «كذبتي الجميلة»، وتدور أحداثه حول حكاية أب يُربّي ابنته الصغيرة بعد أن هجرته زوجته، فيخترع رسائل موقّعة باسم الأم ليحمي طفلته من ألم الهجران، قبل أن تدخل إلى حياتهما أمٌّ بديلة فتنقلب الموازين وتتوالى المفاجآت، يشارك في بطولته أصلي بكيروغلو، جونكا ساربيلديز، فوركان بالالي، ولافينيا أونلور.



أخبار علوم الدار

تُواصل نشرة أخبار علوم الدار من «مركز الاتحاد للأخبار»، عرضها اليومي في تمام الساعة 8:00 مساءً، حيث يستعرض مجموعة من الإعلاميين في فقرات متنوعة، آخر الأخبار والتطورات في دولة الإمارات، بتسليط الضوء على الأحداث الراهنة والمستجدات في الشؤون الاقتصادية والسياسية والرياضية والفنية.



برامج متجددة

تستمر «قناة أبوظبي» في عرض مجموعة من حلقات برامجها الحالية خلال سبتمبر الجاري، أبرزها، «مكتبات وأسرار»، «بلادنا أمانة»، و«فراسة الصحراء»، إلى جانب عرض حلقات متجددة من وثائقيات «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي».



موجات 5

تستعدّ «قناة أبوظبي» ضمن دورتها البرامجية الجديدة لإطلاق الموسم الخامس من برنامج «موجات»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة محمد، ويناقش موضوعات أسرية، ويبحث في التحديات المعاصرة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد كيان الأسر والتركيبة المجتمعية، وذلك عبر حوارات مع خبراء وباحثين ومختصين يتناولون أبرز الأبحاث في هذا الشأن.