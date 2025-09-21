الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
وفاة شقيقين حاولا إنقاذ كلبتهما من الغرق

وفاة شقيقين حاولا إنقاذ كلبتهما من الغرق
21 سبتمبر 2025 22:40

انتشلت وحدات الحماية المدنية في تونس جثتي طفلين شقيقين توفيا في حادث غرق مأساوي أثناء محاولة إنقاذ كلبتهما في قنال غرب العاصمة.
وغرق الطفلان، البالغان من العمر 15 و17 عاما، وانتشلت جثتاهما في ولاية منوبة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية، سالم اليوسفي.
وأوضح اليوسفي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن عمليات البحث انطلقت فور إعلام وحدات الحرس الوطني، حيث تدخل فريق من أعوان الحماية مدعوما بغواصين.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن الطفلين كانا يحاولان إنقاذ كلبتهما التي سقطت في مياه القنال، غير أنهما عجزا عن النجاة بنفسيهما.
وقال اليوسفي "عثر على الجثتين تباعا بعد أن جرفهما التيار بعيدا عن موقع الغرق".
وتسببت الحادثة في حالة من الحزن الشديد في المنطقة وفي المدرسة الإعدادية حيث يدرس الطفلان.
وأخضعت السلطات القضائية الجثتين للتشريح في مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة تونس لتحديد أسباب الوفاة، فيما باشر الحرس الوطني بولاية منوبة التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: د ب أ
