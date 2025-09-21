تأهل 16 مشاركاً للمنافسة على لقب «فزاع لليولة» وبرنامج «الميدان»

دبي (وام)

أسفرت الجولات التأهيلية للمرحلة النهائية من بطولة فزاع لليولة، بنسختها الخامسة والعشرين وبرنامج الميدان بنسخته الحادية والعشرين، عن تأهل 16 «يويلاً» سيتنافسون على لقب بطل الميدان لهذا الموسم.

شهدت التصفيات، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية التراثية بالقرية العالمية، أداء لافتاً ومستويات فنية عالية عكست الشغف الكبير بهذه البطولة التراثية المرموقة.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر يمنح اللجنة المنظمة فرصة مثالية لتجهيز اليويلة وإعدادهم وفق أعلى المستويات، مع صقل مهاراتهم وخوض التدريبات المطلوبة استعداداً للتحديات التراثية المتنوعة التي تتميز بها البطولة الأعرق على جدول بطولات فزاع.

وقال الخاصوني إن التصفيات شهدت مستويات مميزة من المشاركين تعكس جدية التحضير وروح المنافسة العالية لديهم، وهو ما يبرهن على نجاح البطولة في استقطاب مواهب واعدة بفضل تنوع المنافسات التي فتحت الباب أمام مشاركة أوسع، مشيداً بالحضور الكبير لأبناء الإمارات وحرصهم على التمسك بموروثهم الشعبي، وتعزيز الهوية الوطنية.

وشهدت التصفيات تأهل كل من: الكيبالي راشد الكيبالي، ومبارك محمد الشامسي، ومطر محمد دلوان الكتبي، وحميد سعيد الرزي، وحمدان ظافر الأحبابي، وسالم فيصل الحوز، وصالح حمد المنهالي، وعبيد حميد بالركاض آل علي، ومحمد سعيد الشحي، ومحمد سعيد المهيري، ومنصور محمد الأحبابي، وأحمد راشد بالقوبع المنصوري، ونهيان مسري بالجافلة المنصوري، وأحمد حسن اليماحي، وأحمد علي الحبسي، وسالم علي الشباني الكتبي.

تنطلق أولى حلقات برنامج الميدان 21 في 7 نوفمبر المقبل من قلعة الميدان بنادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، حيث يدخل المتأهلون برنامجاً تدريبياً مكثفاً يشمل فقرات متنوعة، مثل عد القصيد وسباق الهجن والسباحة والرماية، تمهيداً لانطلاق واحدة من أبرز المنافسات التراثية على مستوى الدولة والمنطقة.