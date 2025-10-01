الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«الزير سالم».. غداً على مسرح أبوظبي الوطني

لقطة من بروفات المسرحية (من المصدر)
2 أكتوبر 2025 01:10

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ينطلق غداً العرض الأول لمسرحية «الزير سالم»، على خشبة مسرح أبوظبي الوطني، والتي حوّلت من المسلسل التاريخي الشهير «الزير سالم» الذي عرض عام 2000، إلى عمل مسرحي يعيد إحياء تقديم الملحمة العربية، التي خلّدها الفن في ذاكرة الشعوب. ويشارك في بطولتها نخبة من ممثلي الإمارات والوطن العربي، منهم سلوم حداد، عابد فهد، أمل محمد، جهاد الأنداري، إبراهيم سالم، أحمد دحام، خالد شباط، ومريم علي من سوريا.

فصلان
تتألف المسرحية التي تُعرض على خشبة المسرح الوطني يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، من فصلين، بمعالجة معاصرة لنص المؤلف عثمان جحا، وتستعرض شخصية «أبو ليلى المُهلهل» أو «الزير سالم»، الشاعر والفارس الأسطوري، الذي يسعى للثأر لأخيه «كُليب»، ضمن قصة بطولية تجمع بين الصراع والوفاء والحكمة والتسامح.

إحياء الشخصيات
يُعيد أبطال المسرحية إحياء الشخصيات التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد العربي، والتي جسدوها في المسلسل الذي عُرض قبل 25 عاماً، من تأليف ممدوح عدوان وإخراج حاتم علي، حيث يظهر سلوم حداد مجدداً بشخصية «الزير سالم»، ويعود عابد فهد في دور «جسّاس بن مرة»، فيما يجسّد باسم ياخور شخصية «الحارث بن عباد».
وتقدّم المسرحية صياغة درامية لملحمة «حرب البسوس»، بين قبيلة «تغلب بن وائل» وأحلافها ضد «بني شيبان» وأحلافها من قبيلة «بكر بن وائل»، بعد قتل «الجسّاس بن مرة» لـ«كليب بن ربيعة التغلبي»، وظهور الشخصية العربية الملحمية «عدي بن ربيعة التغلبي» الملقب بـ«الزير سالم» للثأر من وفاة أخيه.

يوبيل فضي
الممثل سلوم حداد لم يكتفِ بتجسيد دور «الزير سالم» الذي ارتبط باسمه في ذاكرة الجمهور، بل يخوض تجربة الإخراج المسرحي للمرة الأولى، لافتاً إلى أنها تجربة مميزة ومختلفة أراد من خلالها إعادة إحياء «الزير سالم» إلى الحياة مجدداً، لكن هذه المرة عبر خشبة المسرح، في تجربة فنية تحتفي باليوبيل الفضي للعمل، وتحمل رؤية إخراجية جديدة بعد ربع قرن من نجاحه اللافت.

خطوة متفردة
من ناحيته أوضح عابد فهد أن التجربة المسرحية مختلفة عن العمل التلفزيوني الذي عرض قبل 25 عاماً، وخُلد في ذاكرة الناس كأحد أضخم الإنتاجات الدرامية في بداية الألفية، ونعود مجدداً بهذه الخطوة المتفردة والمغايرة، ونراهن على رهبة خشبة «أبو الفنون»، وجمالية اللقاء المباشر مع الجمهور، لمنح القصة الملحمية بُعداً آخر.

مزيج فريد
يقدّم العرض المسرحي «الزير سالم» مزيجاً فريداً من الدراما، والشعر، والموسيقى، ليُحيي القصة البطولية لـ«الزير سالم» بلمسة فنية معاصرة بالاستعانة بتقنيات حديثة في تنفيذ المعارك على المسرح وتجسيد الأجواء الملحمية للقصة الشعبية.

الزير سالم
أبوظبي
مسرح أبوظبي
المسرح الوطني
الإمارات
المسرح
أبو الفنون
عابد فهد
سلوم حداد
