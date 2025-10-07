الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فيلم تايلور سويفت يتصدر شباك التذاكر

ملصق فيلم تايلور سويفت (أ ف ب)
8 أكتوبر 2025 01:11

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
معتصم النهار.. «حين يكتب الحب»
آسر ياسين: انتظروني في «الشايب» و«خُط الصعيد»

أَتبعَت المغنية الأميركية تايلور سويفت النجاح الذي حققه ألبومها الثاني عشر فور طرحه مؤخراً، بتحقيق فيلمها «ذي أوفيشل ريليس بارتي أوف إيه شوغيرل» (The Official Release Party of a Showgirl)، حصيلة كبيرة من الإيرادات بلغت 33 مليون دولار في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، منتزعاً صدارة شباك التذاكر، وفقاً لتقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.
يتناول الفيلم الذي عرضته دور سينما في أكثر من 50 دولة، مسيرة تأليف الأغنيات الاثنتي عشرة في ألبومها، وتضمّن شرحاً من النجمة وتعليقات لها. وحلّ في المرتبة الثانية «وان باتل آفتر أناذر» (One Battle After Another)، إذ جمع الفيلم الذي يتولى بطولته ليوناردو دي كابريو إيرادات بلغت 11,1 مليون دولار، ويُتوقع أن يحصل هذا العمل الذي يتسم بشيء من الفكاهة على عدد كبير من الترشيحات لجوائز الأوسكار.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم «سماشينغ ماشين» (Smashing Machine)، الذي لم تتجاوز إيراداته ستة ملايين دولار. وحلّ في المركز الرابع فيلم الأطفال «غابيز دولهاوس: ذي موفي»، الذي يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة، بإيرادات بلغت 5,2 مليون دولار.

تايلور سويفت
شباك التذاكر
شباك التذاكر في أميركا
إيرادات السينما الأميركية
إيرادات السينما
الأفلام السينمائية
السينما
الأفلام
السينما الأميركية
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©