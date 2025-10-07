فيلم تايلور سويفت يتصدر شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أَتبعَت المغنية الأميركية تايلور سويفت النجاح الذي حققه ألبومها الثاني عشر فور طرحه مؤخراً، بتحقيق فيلمها «ذي أوفيشل ريليس بارتي أوف إيه شوغيرل» (The Official Release Party of a Showgirl)، حصيلة كبيرة من الإيرادات بلغت 33 مليون دولار في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، منتزعاً صدارة شباك التذاكر، وفقاً لتقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

يتناول الفيلم الذي عرضته دور سينما في أكثر من 50 دولة، مسيرة تأليف الأغنيات الاثنتي عشرة في ألبومها، وتضمّن شرحاً من النجمة وتعليقات لها. وحلّ في المرتبة الثانية «وان باتل آفتر أناذر» (One Battle After Another)، إذ جمع الفيلم الذي يتولى بطولته ليوناردو دي كابريو إيرادات بلغت 11,1 مليون دولار، ويُتوقع أن يحصل هذا العمل الذي يتسم بشيء من الفكاهة على عدد كبير من الترشيحات لجوائز الأوسكار.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم «سماشينغ ماشين» (Smashing Machine)، الذي لم تتجاوز إيراداته ستة ملايين دولار. وحلّ في المركز الرابع فيلم الأطفال «غابيز دولهاوس: ذي موفي»، الذي يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة، بإيرادات بلغت 5,2 مليون دولار.