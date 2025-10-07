الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«مهرجان منصور» يعود إلى أبوظبي

«مهرجان منصور» يعود إلى أبوظبي
7 أكتوبر 2025 15:32

أبوظبي (الاتحاد) يعود «مهرجان منصور» في نسخته الثانية هذا العام إلى أبوظبي، بحلّة أكبر وأكثر تميزاً، ويقام في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر المقبل بجزيرة ياس في حديقة بوابة ياس. المهرجان الذي ينظمه شركة «بداية للإعلام»، التي أشرفت على تنفيذ مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي الشهير «منصور»، يمنح في نسخته الجديدة العائلات والأطفال تجربة استثنائية، تمزج بين الترفيه والتعليم والهوية الوطنية، ضمن أجواء تفاعلية تحتضنها حديقة بوابة ياس، يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً. وقالت إيمان اتلاميد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «بداية»: شهدت النسخة الأولى من «مهرجان منصور» نجاحاً غير مسبوق، من حيث حجم الإقبال الجماهيري الذي فاق التوقعات، ومن خلال التفاعل الكبير مع الفعاليات والأنشطة التي احتفت بالهوية الإماراتية ورسائلها الإيجابية للأطفال والعائلات.

  «مهرجان منصور» يعود إلى أبوظبي
وأضافت: يأتي تنظيم النسخة الثانية استمراراً لهذه المسيرة، حيث نهدف إلى تعزيز مكانة المهرجان، منصة تجمع بين التعليم والترفيه والابتكار، مع إبراز شخصية «منصور» باعتبارها رمزاً مُلهماً للأجيال الجديدة. يقدّم «مهرجان منصور» 2025 برنامجاً غنياً بالأنشطة والفعاليات، منها «حديقة الذكاء الاصطناعي للنطاطات»، «خيمة ظبية»، منطقة «استكشف وابتكر»، منطقة «فرسان الصحراء»، و«المسرح الرئيسي» الذي يقدم عروضاً حيّة متنوعة، إلى جانب «مسرح التعلّم والمرح» الذي يقدم أنشطة علمية تفاعلية تمزج بين التعليم والترفيه. ويشهد المهرجان «موكب عالم منصور» الذي يضم استعراضات مبهرة لشخصيات منصور المحبوبة. وتكتمل التجربة مع العروض اليومية للألعاب النارية التي تضيء سماء جزيرة ياس، وعروض الطائرات المسيّرة التي تقدّم للجمهور تجربة بصرية استثنائية.

أبوظبي
جزيرة ياس
