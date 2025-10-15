الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

8 أفلام.. بطولة جماعية

كريم عبد العزيز وأحمد عز في لقطة من فيلم «الكلاب السبعة» (من المصدر)
16 أكتوبر 2025 01:24

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما هيمنت البطولة الفردية على شاشات السينما خلال السنوات الماضية، اتّجه صناع «الفن السابع» نحو تنفيذ أفلام تُعيد مفهوم البطولة الجماعية، ومن المقرر أن تُعرض في صالات السينما المحلية والعربية قريباً، وتتنوع قصصها بين الأكشن والرومانسي والتاريخي. 

«فرقة الموت» 
يُعد «فرقة الموت» أحد أبرز الأفلام التي تعتمد على البطولة الجماعية، يشارك في بطولته أحمد عز، آسر ياسين، منى شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، وأمينة خليل، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول ضابط شرطة يتم تكليفه بمهمة القبض على «خط الصعيد»، ويدخل في صراعات عدة. 

«الست» 
يتناول فيلم «الست» قصة حياة «كوكب الشرق» أم كلثوم، ويشارك في بطولته منى زكي، سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داوود، محمد فراج، وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، أحمد حلمي، نيللي كريم، وأمينة خليل، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. 

«الكلاب السبعة» 
يجمع فيلم The Seven Dogs أو «الكلاب السبعة» كلاً من كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، والممثل الهندي سلمان خان، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.
وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول قصة عميل للإنتربول الدولي، يتعاون مع أحد أعضاء عصابة «الكلاب السبعة» للقبض عليها، ويواجه خلال رحلته العديد من الأزمات والتحديات. 

«الست لما» 
يعتمد فيلم «الست لما» على البطولة النسائية، حيث تشارك في بطولته يسرا، درّة، ياسمين رئيس، وانتصار. تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، ويتناول العديد من القضايا التي تخص المرأة. 

«الغربان» 
يتعاون كل من عمرو سعد، مي عمر، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، في بطولة فيلم «الغربان»، من تأليف وإخراج ياسين حسن. وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

«السلم والثعبان 2» 
يصوّر حالياً كل من عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، أسماء جلال، الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان»، إخراج طارق العريان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العلاقات الإنسانية.

«الجواهرجي» 
يعود الممثل محمد هنيدي إلى البطولة الجماعية في فيلمه الجديد «الجواهرجي»، ويشاركه بطولته منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، وتارا عماد، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

«هيبتا: المناظرة الأخيرة» 
يشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، كل من منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ومايان السيد، وهو مأخوذ عن رواية لمحمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري. ويتناول تطورات العلاقات العاطفية وتقلباتها، مع التركيز على تأثيرها في حياة الأفراد.

السينما
الأفلام السينمائية
الأفلام
البطولة الجماعية
