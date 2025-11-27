جبل حفيت.. وجهةٌ سياحية متفرِّدة

خولة علي (أبوظبي)



من شغف الاستكشاف والمغامرة، انطلق فريق «صقور القمم» ليكون علامة فارقة في رياضة الهايكنج بمدينة العين، هذا الفريق الذي تأسس بقيادة أحمد المنصوري، يجسد رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز السياحة البيئية، واستكشاف المسارات الطبيعية، وتسليط الضوء على جبل حفيت كوجهة سياحية وثقافية متميزة. وبجهود متواصلة، يسعى الفريق إلى ترسيخ ثقافة المشي في الطبيعة، لما لها من فوائد صحية واجتماعية وبيئية، إضافة إلى دوره في التعريف بجمال البيئة الإماراتية وكنوزها الطبيعية.

سياحية وتاريخية

يقول أحمد المنصوري، رئيس ومؤسس فريق صقور القمم: بدأت فكرة تأسيس الفريق من شغف مشترك بيني وبين صديق لي، حيث أردنا أن تكون مدينة العين حاضنة لأول فريق مغامرات متخصص في رياضة الهايكنج، وجاءت المبادرة من رغبتنا في استكشاف جبل حفيت، وتخطيط مسارات مناسبة لهذه الرياضة، ونشر الوعي بها لما لها من أهمية اجتماعية وصحية وبيئية. ومنذ انطلاقة الفريق، أصبح جبل حفيت محط اهتمام واسع، بفضل الجهود في التعريف به كوجهة سياحية وتاريخية فريدة، بما تحتويه من كنوز طبيعية وأحافير تثبت عراقة المنطقة.

مسارات جديدة

يضيف: رؤيتنا في الفريق تتمثل في الترويج لرياضة الهايكنج والمشي في الطبيعة، والمساهمة في استكشاف مسارات جديدة، إلى جانب الانخراط في الأنشطة المجتمعية وتحقيق أهداف وطنية أوسع، ونحرص على إبراز معالم الإمارات وتقديم صورة حضارية عن جمال طبيعتها، بما يسهم في نشر ثقافة هذه الرياضة داخل الدولة وخارجها، وقد شملت أنشطة الفريق تنظيم رحلات أسبوعية تشمل المشي في الجبال والصحراء والواحات، إضافة إلى رحلات التخييم وتسلق القمم الشاهقة، ومن أبرز الإنجازات صعود العديد من قمم جبال الدولة، بما فيها جبل جيس وجبل حفيت.

آمنة وملهمة

وعن التحديات التي تواجه الفريق، يوضح المنصوري أن رياضة الهايكنج تعتبر آمنة وسهلة للمبتدئين، حيث يتم اختيار مسارات تناسب مختلف المستويات، بينما تتطلب رحلات صعود القمم احترافية أكبر ومهارات خاصة، مشيراً إلى أن أبرز المواقف الصعبة تكون عند عدم إفصاح بعض المشاركين عن حالتهم الصحية، مما يستدعي استعداد الفريق للتعامل مع مثل هذه الحالات بدقة. ويضيف: هدفنا هو سلامة المشاركين، والحرص دائماً على تهيئة كل الظروف لتكون الرحلة آمنة وملهمة في الوقت نفسه.

وعي بيئي

يؤكد المنصوري أن فريق «صقور القمم» لا يقتصر دوره على المغامرات فحسب، بل يسعى كذلك إلى المساهمة في نشر الوعي البيئي، فقد شارك أعضاء الفريق في مبادرات بيئية بالتعاون مع هيئة البيئة، شملت تنظيف المسارات وأطراف جبل حفيت، إلى جانب التوعية بأهمية الحفاظ على الطبيعة أثناء الرحلات. كما يروج الفريق لجبل حفيت عبر القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ليصل إلى أوسع شريحة ممكنة، محلياً وعالمياً.



مسار عالمي

عن الخطط المستقبلية، يقول المنصوري: نسعى لتطوير مسارات رسمية في جبل حفيت، وأعددنا دراسة شاملة لإنشاء مسار عالمي هو الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم، ونتواصل حالياً مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه الفكرة، ونأمل أن نحظى بدعم الجهات المعنية، مثل مجلس أبوظبي الرياضي، لتكون رياضة الهايكنج في الإمارات أكثر تنظيماً واحترافية، مؤكداً على تطلع الفريق للوصول إلى قمم العالم لنشر ثقافة المغامرة والارتباط بالطبيعة.