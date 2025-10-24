السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بيع لوحة لفنان فرنسي بـ21 مليون دولار

لوحة "كاليفورنيا آي كي بي 71
24 أكتوبر 2025 22:49

بيعت لوحة زرقاء أحادية اللون للفنان الفرنسي إيف كلاين مقابل 18,4 مليون يورو (أكثر من 21 مليون دولار أميركي)، وفقا لدار كريستيز للمزادات، وهو أعلى مبلغ للوحة من أعماله في فرنسا.
وأضافت كريستيز أن لوحة "كاليفورنيا آي كي بي 71 (IKB 71)"، البالغ عرضها أربعة أمتار وارتفاعها حوالي مترين هي أكبر لوحة أحادية اللون للفنان في ملكية خاصة.
حصل كلاين، الذي توفي عام 1962 عن 34 عاما فقط، على براءة اختراع للون اللازوردي للطلاء السميك الخاص الذي طوره للوحاته، وأطلق على مزيج الراتنج الصناعي والألوان غير اللامعة والصبغة اسم "أزرق كلاين الدولي" أو "أي كي بي".
وقال الفنان أن جميع لوحاته أحادية اللون لا تشبه بعضها البعض، وأنها "ذات جوهر وجو مختلف تماما"، وفقا لكريستيز.
رسم كلاين لوحة "كاليفورنيا" في أوائل عام 1961، قبيل رحلته الأولى والأخيرة إلى الولايات المتحدة لحضور معارضه الأولى على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، في نيويورك ولوس أنجليس، بحسب دار المزادات.
وألصق كلاين عددا من الحصى الصغيرة على سطح اللوحة، مما جعلها "تُذكّر بقاع البحر تحت هاوية محيط زرقاء"، وفقا لوصف دار المزادات.
في 2013، بيعت منحوتة على شكل زهرة من أعمال كلاين، مصنوعة من إسفنجات زرقاء اللون مثبتة على ساق معدنية وقاعدة حجرية، بمبلغ 22 مليون دولار أميركي في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك، محطمة بذلك الرقم القياسي لأعماله في مزاد علني.
وكان الفنان قد أوضح ذات مرة أن مصدر إلهامه لعمله "منحوتة إسفنجة زرقاء بدون عنوان" كان ببساطة ملاحظته لجمال اللون الأزرق في الإسفنج الذي استخدمه بنفسه في مشغله أثناء الرسم.

المصدر: آ ف ب
لوحة
إيف كلاين
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©