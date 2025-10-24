بيع لوحة لفنان فرنسي بـ21 مليون دولار

بيعت لوحة زرقاء أحادية اللون للفنان الفرنسي إيف كلاين مقابل 18,4 مليون يورو (أكثر من 21 مليون دولار أميركي)، وفقا لدار كريستيز للمزادات، وهو أعلى مبلغ للوحة من أعماله في فرنسا.

وأضافت كريستيز أن لوحة "كاليفورنيا آي كي بي 71 (IKB 71)"، البالغ عرضها أربعة أمتار وارتفاعها حوالي مترين هي أكبر لوحة أحادية اللون للفنان في ملكية خاصة.

حصل كلاين، الذي توفي عام 1962 عن 34 عاما فقط، على براءة اختراع للون اللازوردي للطلاء السميك الخاص الذي طوره للوحاته، وأطلق على مزيج الراتنج الصناعي والألوان غير اللامعة والصبغة اسم "أزرق كلاين الدولي" أو "أي كي بي".

وقال الفنان أن جميع لوحاته أحادية اللون لا تشبه بعضها البعض، وأنها "ذات جوهر وجو مختلف تماما"، وفقا لكريستيز.

رسم كلاين لوحة "كاليفورنيا" في أوائل عام 1961، قبيل رحلته الأولى والأخيرة إلى الولايات المتحدة لحضور معارضه الأولى على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، في نيويورك ولوس أنجليس، بحسب دار المزادات.

وألصق كلاين عددا من الحصى الصغيرة على سطح اللوحة، مما جعلها "تُذكّر بقاع البحر تحت هاوية محيط زرقاء"، وفقا لوصف دار المزادات.

في 2013، بيعت منحوتة على شكل زهرة من أعمال كلاين، مصنوعة من إسفنجات زرقاء اللون مثبتة على ساق معدنية وقاعدة حجرية، بمبلغ 22 مليون دولار أميركي في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك، محطمة بذلك الرقم القياسي لأعماله في مزاد علني.

وكان الفنان قد أوضح ذات مرة أن مصدر إلهامه لعمله "منحوتة إسفنجة زرقاء بدون عنوان" كان ببساطة ملاحظته لجمال اللون الأزرق في الإسفنج الذي استخدمه بنفسه في مشغله أثناء الرسم.