«جزيرة ياس» تستضيف تجربة ترفيهية مستوحاة من «سترينجر ثينجز»

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، لاستضافة فعالية Stranger Things: The Experience، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمنح الزوّار فرصة استكشاف عالم مدينة هوكينز بولاية إنديانا، في تجربة تفاعلية غامرة تنقل أجواء المسلسل الشهير «سترينجر ثينجز» إلى أرض الواقع.

تُسهم الفعالية في تعزيز مكانة جزيرة ياس، مركزاً رئيسياً للترفيه والتجارب الغامرة في المنطقة، ووجهةً مميزةً تحتضن أبرز الفعاليات العالمية.

تفتتح تجربة Stranger Things: The Experience في 14 نوفمبر المقبل، لتأخذ الجمهور في رحلة مباشرة إلى مدينة هوكينز بولاية إنديانا، في تجربة تفاعلية تجعلهم جزءاً من أحداث العالم الغامض للمسلسل.



وكما في العروض السابقة التي شهدت إقبالاً واسعاً في كل من نيويورك ولندن وباريس، تتألّق نسخة جزيرة ياس بتصميماتها الغامرة، ومؤديها الحقيقيين، ومؤثراتها الخاصة المتقنة التي تمزج بين الخيال والواقع بأسلوب ساحر.

سيخوض الزوار تجربة تفاعلية فريدة ينتقلون خلالها بين أبرز مواقع المسلسل الشهيرة، من مختبر هوكينز إلى أنفاق «أبسايد داون» المظلمة، قبل أن تُختتم رحلتهم في منطقة «مكس تيب» التي تتميز بأجواء الثمانينيات، كما تنتظرهم خيارات طعام مستوحاة من المسلسل، وفرص لالتقاط الصور، ومنتجات حصرية، وتجارب مفاجئة تستحضر أكثر لحظات العمل تميزاً. ومع الترقّب العالمي لإطلاق الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، تدعو جزيرة ياس عشاق المسلسل إلى خوض تجربة فريدة للتعمق في عالمه الغامض والمليء بالأحداث الخارقة للطبيعة، في وقتٍ يواصل فيه هذا العمل الجماهيري جذب اهتمام المشاهدين حول العالم.



وقال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لدى «ميرال ديستنيشنز»: تُجسِّد هذه الشراكة نموذجاً جديداً من التعاون بين جزيرة ياس وأبرز العلامات الترفيهية العالمية لتقديم تجارب استثنائية تضيف بُعداً جديداً لعروضنا.

وأضاف: «تُعد تجربة Stranger Things : The Experience إضافة مميزة، فهي ليست مجرد فعالية ترفيهية، بل فرصة لاكتشاف أحد أكثر العوالم التلفزيونية شهرة وتأثيراً في عصرنا. ونتطلع إلى استقبال الزوار في أجواء مدينة هوكينز التي تنبض بالحياة في جزيرة ياس».