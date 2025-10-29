«حوبة».. في السينما المحلية اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



نظّمت «إيمج نيشن أبوظبي»، مساء أمس الأول، في سينما «سيتي القناة» بأبوظبي عرضاً خاصاً للفيلم الإماراتي الجديد «حوبة»، الذي يعرض اليوم في صالات السينما المحلية. والفيلم من فئة أفلام الرعب النفسي والتشويق، وتولت إنتاجه «إيمج نيشن أبوظبي» و«سبوكي بيكتشرز»، ويشارك في بطولته جاسم الخراز، بدور محمد، سارة طيبة، وإيمان طارق، وإخراج الإماراتي ماجد الأنصاري.

حضر العرض الخاص للفيلم عدد من صناع السينما المحلية، ومسؤولي شركات صناعة المحتوى الإبداعي في الإمارات، وجاء عرض الفيلم جماهيرياً، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «فانتاستيك فِست» 2025، الذي أقيم في أوستن بولاية تكساس، وحصد جائزة «أفضل فيلم رعب».



ظواهر خارقة

تدور قصة الفيلم حول «خالد» الذي يقرّر الزواج من امرأة ثانية، ويتعرض منزله لظواهر خارقة للطبيعة. وأعرب الأنصاري عن سعادته لبدء عرض الفيلم جماهيرياً، متمنياً أن ينال إعجاب عشاق السينما وأفلام الرعب، وقال: «حوبة» الذي تعاون في إنتاجه نخبة من المنتجين البارزين هم روي لي، ستيفن شنايدر، ديريك داوتشي، ورامي ياسين، فيما تولى الإنتاج التنفيذي كل من محمد حفظي وياسر الياسري، يقدم حكاية مؤثرة تأسر المشاهد ضمن أجواء من الرعب المشوّقة، تدور أحداثها حول «أماني» التي تؤدي دورها الممثلة الإماراتية بدور محمد، الزوجة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب، حيث تشعر بوجود ظواهر خارقة للطبيعة في منزلها، تهدد حياتها وابنتها، لتبدأ رحلة البحث عن أسباب هذه الظواهر.



36 يوماً

ولفت الأنصاري الذي أخرج سابقاً فيلمي «زنزانة»، «وما وراء الطبيعة»، إلى أن الفيلم استغرق تصويره 36 يوماً، مؤكداً أنه بصفته شغوفاً بأفلام الرعب وصانع أفلام يعمل أساساً في هذا النوع، أراد تنفيذ فيلم يروي القصة من وجهة نظر نسائية. وقال: انخرطت في بحث مطول لأتمكن من سرد القصة بصدق، وتقديم تصور للرحلة النفسية والعاطفية لعائلة تكتشف حقائق صادمة كانت مخفية عنها.



أول بطولة

«حوبة» أول فيلم روائي طويل تؤدي فيه الممثلة الإماراتية بدور محمد دور البطولة، بتجسيدها شخصية «أماني»، وتتمتع بدور بمسيرة فنية حافلة، حيث شاركت في بطولة عدد من المسرحيات منها «لا تقصص رؤياك» «غصّة عبور»، و«مجاريح»، وشاركت في مسلسلات عدة، أبرزها: «ريح الشمال»، «سنين الجمر»، و«أهل الدار». وحصدت 24 جائزة كأفضل ممثلة رئيسية في مهرجان أيام الشارقة المسرحي، و6 جوائز في مهرجان مسرح الشباب بدبي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الإقليمية المرموقة.