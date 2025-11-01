«مهرجان الشيخ زايد».. ملتقى ثقافات العالم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس، تحت شعار «حياكم»، فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الشيخ زايد لموسم 2025 - 2026، والتي تستمر حتى 22 مارس 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي، واستقبل زواره بباقة من الأنشطة والبرامج الترفيهية والتراثية الاستثنائية وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الأعمار والجنسيات، برؤية وهوية متجدّدتين تعكسان مكانته مهرجاناً ثقافياً وتراثياً عالمياً.





تجارب متنوعة

شهد اليوم الأول من المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة، حيث ازدانت أروقة المهرجان بالعروض التفاعلية لـ «مسيرة الحضارات» التي شارك فيها مجموعة من فرق الفنون الشعبية من مختلف أنحاء العالم، والتي منحت الزوار تجربة استثنائية تجمع بين الأصالة الإماراتية والإبداع العالمي. كما شهدت الساحات عروضاً حيّة للفنون المحلية والعربية والعالمية، التي أضفت أجواء تراثية تناسب روح المهرجان، إلى جانب تقديم عدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة التي تناسب مختلف أفراد العائلة على عدد من مسارح المهرجان.



22 دولة

يُقدم المهرجان هذا العام أكثر من 4 آلاف فعالية ثقافية، و750 فعالية جماهيرية كبرى، بمشاركة أكثر من 20 ألف عارض ومشارك من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مشاركة 22 دولة، تُقدم من خلال أجنحتها معارض ثقافية وتراثية، تعكس خصوصية كل حضارة وتعزز التبادل الثقافي بين الشعوب. وتشمل هذه الفعاليات «مسيرة الاتحاد» التي تقام في ديسمبر المقبل، وتعبّر عن التلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، وتؤكد قيم الوحدة والانتماء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، و«القرية التراثية» التي تسلط الضوء على ملامح الحياة الإماراتية القديمة من خلال الحِرف والعروض الشعبية، إلى جانب عروض نافورة الإمارات الموسيقية والضوئية التي تقدم بتقنيات حديثة.





عيد الاتحاد

يشهد المهرجان احتفالات «عيد الاتحاد» الـ54 بفعاليات ثقافية وترفيهية وعروض وطنية وفنية وشعبية، إضافة إلى احتفالات رأس السنة الميلادية التي تتضمن عروضاً كبيرة للألعاب النارية وعروضاً لطائرات الدرون، إلى جانب عروض الألعاب النارية الأسبوعية التي تُقام مساء كل سبت، والحفلات الفنية التي يشارك فيها نخبة من الفنانين العرب والعالميين.



فعاليات جديدة

يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الجديدة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مدينة الألعاب الترفيهية المستحدثة «الوثبة وينترلاند»، وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة العائلية مثل «الأفعوانية» و«بيت الرعب»، وقاعة سينما حديثة بتقنيات الواقع الافتراضي VR والذكاء الاصطناعي AI، ومنطقة «الوثبة بوليفارد» التي تحتضن عدداً من المطاعم والمقاهي المحلية والعربية والعالمية، إلى جانب «كورتيارد الوثبة» الذي يجمع بين تنوّع المطابخ العالمية. كما يشهد المهرجان هذا العام إطلاق فعاليات متخصصة، مثل صالة ألعاب البولينج وحلبة التزلج على الجليد.



نوادر الحيوانات

يستضيف المهرجان أيضاً فعاليات خاصة خلال شهر رمضان المبارك تتضمن العديد من الأنشطة والأسواق الشعبية وفعاليات عيد الفطر، إضافة إلى تطوير منطقة «نوادر الحيوانات» التي تقدم تجربة تعليمية وترفيهية لمختلف الأعمار، وتستعرض عدداً من الأنواع الحيوانية النادرة بهدف تعزيز المعرفة بالحياة البرية.





مسابقات

يشهد المهرجان في نسخته الجديدة، تنظيم مسابقات تراثية ورياضية تشمل «سباقات المحامل الشراعية»، ومسابقة «الصيد بالصقور»، و«جائزة زايد الكبرى للهجن»، ومسابقة «المأكولات الشعبية»، إلى جانب البطولة الرمضانية الرياضية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تؤكد مكانة المهرجان، وجهة رئيسة للفعاليات المجتمعية والرياضية.



تراث وحداثة

أكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أن النسخة الجديدة من «مهرجان الشيخ زايد» تمثل استمراراً لمسيرة التطوير والتجديد، إذ تقدم فعاليات مستحدثة وتجارب ترفيهية وثقافية وتعليمية تناسب مختلف أفراد المجتمع. كما أكدت أن المهرجان يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة ثقافية عالمية ومركزاً يجمع بين التراث والحداثة، ويعكس الهوية الوطنية بروح معاصرة.



5 مهرجانات

انطلقت أمس فعاليات المهرجانات والمسابقات المصاحبة لـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» بدورتها الرابعة التي تنظمها «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، احتفاء بالتميز والابتكار في القطاع الزراعي والغذائي، وتعزيزاً لدور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي في دولة الإمارات.

تسلط الفعاليات المصاحبة للجائزة الضوء على الجوانب المجتمعية والإبداعية في الزراعة والغذاء، وتوفّر منصة تفاعلية تجمع بين المنتجين والمستهلكين.

تتضمن الفعاليات المصاحبة للجائزة 5 مهرجانات رئيسة تقام ضمن «مهرجان الشيخ زايد»، وتشكل منصات متكاملة للاحتفاء بالتميز في مختلف مجالات الزراعة والغذاء. حيث يركز «مهرجان الوثبة الغذائي» على إبراز جودة المنتجات الغذائية، ويحتفي بالمشاريع الإماراتية المبتكرة في مجال التصنيع الغذائي. ويضيء «مهرجان الوثبة الزراعي» على أحدث التقنيات الزراعية، ويأتي «مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية» ليبرز جهود مربي الثروة الحيوانية في الدولة. ويحتفي «مهرجان الوثبة للعسل» بجودة العسل الإماراتي ومواصفاته الفريدة.

فيما يعرض «مهرجان الزهور» تنسيقات الزهور المحلية في تصاميم مبتكرة تجمع بين الجمال الطبيعي والابتكار الزراعي.

وأكد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة، أن الفعاليات تمثل امتداداً لرؤية الجائزة في ترسيخ مفاهيم التميز والابتكار، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وتسليط الضوء على قصص النجاح في القطاعين الزراعي والغذائي. وأشار إلى أن «مهرجان الوثبة الغذائي» يجسّد روح التفاعل والإبداع، ويعكس جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة.