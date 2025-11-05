«بيك».. تجارب فريدة في مدينة العين للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق تجربة «بيك» الاستثنائية للمرة الأولى في متنزه جبل حفيت الصحراوي في مدينة العين، يوم 15 نوفمبر 2025. وتستهدف التجربة عشاق المغامرة من الأفراد والعائلات، وتُقدم فعاليات ممتعة مليئة بالأنشطة الذهنية والبدنية المميزة التي تناسب مختلف الأعمار.

تتميّز تجربة «بيك» التي تنظمها «بورا إيكو ريتريتس»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال السياحة البيئية، بالجمع بين المغامرة والرفاهية وسط الطبيعة الساحرة وكنوز دولة الإمارات، وتُقدم مزيجاً خاصاً يجمع بين التواصل مع الطبيعة والاستثمار في الصحة وتنشيط الطاقة الذهنية.

وقال إبراهيم المناعي، مؤسس «بورا إيكو ريتريتس»: تُسهم «بيك» في تعزيز مكانة مدينة العين، وجهة رئيسية للتجارب المتنوعة التي تعكس التزامنا بتقديم فعاليات ذات معنى تجمع بين الرفاهية، والمغامرة، والتقدير العميق للإرث الثقافي. هذا الحدث لا يقتصر فقط على كونه مزيجاً من النشاط البدني، الرفاهية، والطبيعة، بل هو احتفال بالإنجازات التي يمكن للمشاركين تحقيقها خلال تجربة «بيك»، حيث ينغمسون في القوة التحويلية للطبيعة.

تشمل تجربة «بيك»، تحديات ممتعة في الهواء الطلق، جلسات الاسترخاء، ورش عمل فنية تفاعلية، استكشاف المسارات الطبيعية الخلابة، وجلسات اليوغا، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها: الاستكشافات الترفيهية الموجهة باستخدام الخرائط، استكشاف الطبيعة الصحراوية بشكل تفاعلي مبتكر باستخدام البوصلة، اختبارات ممتعة لمهارات حلّ المشكلات واللعب الجماعي، استكشاف مسارات وسط الطبيعة الخلابة لمنتزه جبل حفيت الصحراوي والاستمتاع بمناظره الساحرة، تجربة ركوب الدراجات في سباقات تشمل فئات متنوعة، مُعدة خصيصاً لتناسب محبي ركوب الدراجات، المشاركة في أنشطة إبداعية لتعليم الحِرف والفنون التي تناسب مختلف الأعمار، الاستمتاع بموسيقى الهاندبان الهادئة مروراً بأنغام الساكسفون والجاز وختاماً بألحان القيثارة الأثيرية وإيقاعات الطبول الأفريقية، واستكشاف جمال جبل حفيت التاريخي، المعترف به كأول موقع مدرج على لائحة مواقع التراث العالمي لليونيسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة.