تعويض كبير لمعلّمة أطلق عليها تلميذها الطفل النار

المعلّمة آبي زويرنر
7 نوفمبر 2025 20:34

منحت محكمة أميركية، تعويضا قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.
في يناير 2023، أطلق طفل النار على آبي زويرنر، البالغة 28 عاما، في مدرسة ابتدائية في "نيوبورت نيوز" في ولاية فيرجينيا، ما أدى إلى إصابتها في يدها وصدرها، وبقيت في المستشفى لأسبوعين.
رفعت المعلمة دعوى قضائية ضد إيبوني باركر  مساعدة مدير المدرسة متهمةً إياها بتجاهل تحذيرات بشأن إحضار الطفل مسدسا إلى المدرسة.
كانت المدرّسة تطالب بتعويض قدره 40 مليون دولار أميركي بتهمة الإهمال الجسيم. وخلال المحاكمة، أفادت في شهادتها بأنها ظنت لوهلة أنها ستموت.
حُكم على والدة التلميذ، الذي أطلق النار على المعلّمة، بالسجن لما يقرب من أربع سنوات بعد إدانتها بإهمال الطفل وبتهمة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية.
في المقابل، لم يواجه الطفل أي تهم قضائية.
في حين أن الحوادث التي تشمل الأطفال الصغار والأسلحة النارية في منازلهم شائعة في الولايات المتحدة، إلا أن حالات إطلاق النار من أطفال دون سن العاشرة في المدارس نادرة.
وثّقت قاعدة بيانات جمعها الباحث الأميركي ديفيد ريدمان ما يقرب من 15 حادثة من هذا النوع منذ سبعينيات القرن الماضي.

المصدر: آ ف ب
