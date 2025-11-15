صور.. "مرصد الختم الفلكي" يرصد حدثا غير اعتيادي لمذنّب

رصد مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي فجر اليوم، مذنبًا لامعًا نسبيًا يُعرف باسم C/2025 K1 "أطلس"، بعد أن أظهر المذنب تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية تمثّل في تشظّيه إلى ثلاث نوى واضحة، في حدث وصفه الخبراء بأنه غير اعتيادي.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن بوادر الانقسام بدأت في 10 نوفمبر الجاري، حين رُصد ظهور نواتين للمذنب، قبل أن تؤكد مشاهدات 13 نوفمبر وجود ثلاث نوى. وأضاف أن هذا الانقسام مرتبط غالبًا بمرور المذنب بالقرب من الشمس في 8 أكتوبر الماضي، حيث تسبب ازدياد نشاطه الحراري في تشقق مادته وتفكك نواته لاحقًا.

وأشار عودة إلى أن المذنب اكتُشف في مايو الماضي بواسطة شبكة تلسكوبات "أطلس"، مؤكدًا أن هذا المذنب يختلف تمامًا عن المذنب الآخر الذي ارتبطت به إشاعات حول كونه مركبة لكائنات فضائية، والمسمّى ATLAS/3I. وشدّد على أن المعلومات العلمية المتاحة لا تدعم أي من هذه الادعاءات.

وأضاف أن مرصد الختم الفلكي واصل متابعة تطور الحدث بدقة خلال الأيام الماضية، ليتمكن فجر اليوم من تصوير الأنوية الثلاثة بوضوح، كما تظهر في الصور المرفقة. وفي تطور غير معتاد، أعلن مركز الكويكبات الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي اعتماد النواة الثانية كجرم مستقل، ومنحها الرمز C/2025 K1-B (ATLAS)، وهو ما يفرض على الراصدين تحديد النواة المُرصدة عند إرسال القياسات العلمية إلى الجهات المتخصصة.

وبيّن مدير مركز الفلك الدولي أن المرصد نفّذ أرصادًا قياسية (Astrometry) للنواتين الرئيسيتين، وتمكّن من تحديد موقعهما بدقة عالية في السماء، قبل إرسال البيانات إلى الاتحاد الفلكي الدولي للمساهمة في تنقيح مدار المذنّب. وأسهمت هذه القياسات، بحسب عودة، في تصحيح ملحوظ لمدار النواة الثانية.

كما لفت إلى أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فرّقت في تقاريرها بين موعد اقتراب كل نواة من الأرض، حيث ستمر النواة الأولى يوم 24 نوفمبر عند الساعة 17:06 بتوقيت غرينتش، تليها النواة الثانية بعد نصف ساعة في تمام الساعة 17:35.