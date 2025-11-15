الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جرم سماوي غامض ضد «الذوبان»

جرم سماوي غامض ضد «الذوبان»
16 نوفمبر 2025 01:50

عواصم (وام)

