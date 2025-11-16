«الشارقة الدولي للكتاب» يستضيف ورشة «الخرّاطة الخشبية»

الشارقة (الاتحاد)

أتاحت ورشة «الخرّاطة الخشبية» للأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فرصة لاكتشاف فن النحت على الخشب، من خلال خطوات واضحة وتجربة عملية تساعدهم على فهم أساسيات التشكيل وصنع قطعهم الخاصة.

بدأت الورشة بتعريف المشاركين على جهاز الخرّاطة المخصّص للرسم والحفر على الخشب، وشرح كيفية استخدامه بطريقة آمنة، إلى جانب تزويدهم بنظارات حماية وأقلام حديدية دقيقة تمنحهم السيطرة على خطوط الحفر.

وشرع الأطفال في تطبيق ما تعلّموه عبر الحفر والنحت على قطع خشبية صغيرة، قبل الانتقال إلى مرحلة التلوين وإضافة الزخارف التي تعكس شخصياتهم ولمساتهم الفنية. وكتب كل طفل تذكاره الخاص على القطعة التي صنعها، ليحتفظ بها كتذكار لأول تجربة له في هذا الفنّ اليدوي.

وتحوّلت القاعة إلى ما يشبه ورشة نجارة صغيرة، تعلوها أصوات الخشب وهو يتشكّل بين أيدي الصغار، وسط تركيز كبير وحماسة واضحة للاستمرار في النحت وتعلّم المزيد.

وقدّم المشرفون توجيهات بسيطة وسلسة تساعد الأطفال على تحسين مهاراتهم، وتشجّعهم على الإبداع والتجريب دون خوف.

وتهدف هذه الورشة إلى تنمية الحس الفني لدى الأطفال، وتعزيز التنسيق البصري والحركي، وتشجيعهم على العمل اليدوي، وتطوير مهارات التركيز والصبر، كما تمنحهم شعوراً حقيقياً بالإنجاز من خلال تحويل قطعة خشب بسيطة إلى عمل فني يحمل توقيعهم.