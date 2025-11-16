الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الشارقة الدولي للكتاب» يستضيف ورشة «الخرّاطة الخشبية»

«الشارقة الدولي للكتاب» يستضيف ورشة «الخرّاطة الخشبية»
16 نوفمبر 2025 21:46

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة

أتاحت ورشة «الخرّاطة الخشبية» للأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فرصة لاكتشاف فن النحت على الخشب، من خلال خطوات واضحة وتجربة عملية تساعدهم على فهم أساسيات التشكيل وصنع قطعهم الخاصة.
بدأت الورشة بتعريف المشاركين على جهاز الخرّاطة المخصّص للرسم والحفر على الخشب، وشرح كيفية استخدامه بطريقة آمنة، إلى جانب تزويدهم بنظارات حماية وأقلام حديدية دقيقة تمنحهم السيطرة على خطوط الحفر.
وشرع الأطفال في تطبيق ما تعلّموه عبر الحفر والنحت على قطع خشبية صغيرة، قبل الانتقال إلى مرحلة التلوين وإضافة الزخارف التي تعكس شخصياتهم ولمساتهم الفنية. وكتب كل طفل تذكاره الخاص على القطعة التي صنعها، ليحتفظ بها كتذكار لأول تجربة له في هذا الفنّ اليدوي.
وتحوّلت القاعة إلى ما يشبه ورشة نجارة صغيرة، تعلوها أصوات الخشب وهو يتشكّل بين أيدي الصغار، وسط تركيز كبير وحماسة واضحة للاستمرار في النحت وتعلّم المزيد.
وقدّم المشرفون توجيهات بسيطة وسلسة تساعد الأطفال على تحسين مهاراتهم، وتشجّعهم على الإبداع والتجريب دون خوف.
وتهدف هذه الورشة إلى تنمية الحس الفني لدى الأطفال، وتعزيز التنسيق البصري والحركي، وتشجيعهم على العمل اليدوي، وتطوير مهارات التركيز والصبر، كما تمنحهم شعوراً حقيقياً بالإنجاز من خلال تحويل قطعة خشب بسيطة إلى عمل فني يحمل توقيعهم.

معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
النحت
الشارقة
معرض الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©