«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة

أبوظبي (الاتحاد)



يعود مهرجان «أنمينيا أبوظبي» في نسخته الثانية إلى منارة السعديات من11 - 15 فبراير 2026، ببرنامج حافل بتجارب غامرة، وعروض ترفيهية «لا تُنسى» تحتفي بثقافة وفنون «الأنمي» والألعاب الإلكترونية.



ويشهد المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 5 أيام من الفعاليات الملهمة، والعروض الموسيقية الحية، والمأكولات المتنوعة، والمقتنيات الحصرية المستوحاة من «الأنمي»، إلى جانب مسابقة أزياء تنكرية «كوسبلاي»، تُعد الأغلى في نوعها في مهرجانات «الأنمي» حول العالم.

ويصطحب المهرجان جمهور هذا الفن ومحبي الألعاب الإلكترونية إلى أجواء «طوكيو الجديدة» في قلب أبوظبي، حيث يعيشون تجارب غامرة في عوالم القصص المصورة ومسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة النابضة بعبق الذكريات، بينما يتجولون بين المتاجر المتنوعة، ويلتقون شخصياتهم المفضلة.

ويرسخ «أنمينيا أبوظبي» معايير جديدة للتميز والابتكار في مهرجانات «الأنمي»، ويمنح زواره فرصة استكشاف مشاهد عالم «الأنمي» بالحجم الكامل، إلى جانب اختبار مهاراتهم في منطقة ألعاب تفاعلية بتفاصيل دقيقة تمنحهم تجربة استثنائية.



وتكتسب أجواء المهرجان زخماً إضافياً بسلسلة من العروض الموسيقية الحية، وعروض أغاني «الأنمي» الشهيرة، مع الظهور المرتقب لأصوات مألوفة من شخصيات «الأنمي» المحبوبة.

وتكتمل التجربة بباقة متنوعة من عروض التسوق وفنون الطهي الفريدة التي تتيح للزوار فرصة اقتناء تشكيلات حصرية من المنتجات، وتذوق أشهى مأكولات الشارع في عربات وأركان الطعام.



ويدعو «أنمينيا أبوظبي» جمهور «الأنمي» والأزياء التنكرية من مختلف أنحاء العالم إلى التألق على المسرح يوم 15 فبراير، والمنافسة للفوز بأحد أضخم مسابقات الـ«الكوسبلاي»، والتي تتضمن فئتين للأفراد والمجموعات، مع جوائز خاصة لأفضل زيّ، وأفضل أداء، وجائزة جديدة لأبرز نجم في «أنمينيا».