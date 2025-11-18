مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية

أبوظبي (الاتحاد)



يعود مهرجان ياس الشتوي ليغمر العاصمة أبوظبي بألق الأعياد وبهجة الاحتفالات، في حديقة بوابة ياس في جزيرة ياس خلال الفترة من 12 - 21 ديسمبر، حيث يتحول المكان إلى أرض عجائب شتوية آسرة تنبض بدفء الموسم مع الزينة المبهرة، والموسيقى العذبة، فضلاً عن روائح الحلويات الاحتفالية الشهية التي ستعبق في الأجواء.



ومع مجموعة واسعة من الفعاليات التي تناسب مختلف الأعمار، يقدّم المهرجان باقة من الأنشطة والتجارب مثل الألعاب الترفيهية الاحتفالية، وتجربة إضاءة الشجرة العملاقة، ولقاءات وصور مع سانتا، وألعاب مسلية، وعروض مسلّية، فضلاً عن تجارب التسوق الفريدة والمأكولات المميزة، ليصبح هذا المهرجان وجهة لا تُفوّت لعشاق الاحتفالات والأفراح.



بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الشتاء في عام 2024، تعود نسخة هذا العام بحجم أكبر، وأجواء أكثر إبهاراً، وألقاً يفوق جميع التوقعات، حيث سيغمر المكان بأجواء احتفالية متلألئة بالأضواء والبهجة الدافئة، ليقدّم للزوار تجربة شتوية آسرة لا تُمحى من الذاكرة.





قرية سانتا





تقدّم قرية سانتا تجربة استثنائية تنقل الزوار إلى قلب الشتاء، حيث تنتظر العائلات تقاليد محببة وأجواء احتفالية مليئة بالفرح. تنطلق الفعاليات يومياً مع مراسم إضاءة الشجرة العملاقة، الذي يحوّل المسرح المفتوح في الحديقة إلى عرض مُتلألئ بالألوان والموسيقى والبهجة، ومع العد التنازلي تتوهج وسط أشجار النخيل المتلألئة، بينما تتردد أنغام الموسيقى الآسرة في الأجواء. ويحظى الأطفال بفرصة عيش تجربة الأجواء الحقيقية عبر كتابة رسائلهم، حيث يدوّنون أمنياتهم قبل وضعها في صندوق بريد متّجه إلى القطب الشمالي. وختاماً، يمكن للصغار لقاء سانتا شخصياً، والتقاط صور تذكارية، وصنع ذكريات غامرة تدوم معهم مدى الحياة.





تساقط الثلج



يحظى الضيوف في حديقة تساقط الثلج بتجربة شتوية لا تُنسى مليئة بالمرح والتسلية لجميع أفراد العائلة. يمكن للأطفال ارتداء الزلاجات والانطلاق على بحيرة الجليد المتلألئة «حلبة التزلج»، حيث يستمتعون بالانزلاق والدوران تحت أضواء براقة في بيئة آمنة وتحت إشراف كامل. كما يمكن التقاط لحظات لا تُنسى داخل كرة الثلج، حيث يرسم مشهد تساقط الثلوج الرقيق والديكور الاحتفالي ملامح أجواء مثالية للصور العائلية.



يمكن للصغار إطلاق العنان لمخيلاتهم عبر مجموعة من الألعاب المطاطية المذهلة مثل حديقة بطريق الثلج، أو القصر المتجمِّد، وصولاً إلى تحدّي القطب الشمالي مسار الحواجز الهوائي، حيث يقدم كل نشاط تجربة مليئة بالبهجة والضحك. كما يمكن للعائلات الاستمتاع في منطقة مواجهات كرات الثلج وبناء رجال الثلج وصنع أشكال ثلجية، إلى جانب خوض معارك كرة الثلج الودية التي تجسد فرحة الشتاء الحقيقية.





المدينة الترفيهية



للباحثين عن البهجة والأوقات الاستثنائية، تقدم المدينة الترفيهية الاحتفالية تجربة لا تُنسى مليئة بالمرح والضحك. فرصة للانطلاق في جولات مذهلة عبر مجموعة من الألعاب الكرنفالية المصممة لجميع الأعمار مثل دوارة سانتا الكبرى، أو تجربة لعبة أكواب الشاي اللامعة، بالإضافة إلى لعبة طيّارات فروستلايت ولعبة بحّارة الثلج.

سيعشق المغامرون الصغار أيضاً تجربة بالونات الثلج الشتوية، يجلس فيها الركّاب بمقاعد على شكل بالونات ترتفع وتدور بلطف في الهواء، بينما يمكن للعائلات المشاركة في لعبة سيارات العاصفة وعيش متعة التصادم والتحدّي، بالإضافة على تحدّي قطار دودة الثلج المصغر والمليء بالانعطافات والأوقات المسلية. كما تُقدم المنطقة ألعاباً وتحديات تفاعلية مثل إطلاق الإلفز، وهدايا العيد، حيث تمتزج المتعة والمنافسة والطاقة الاحتفالية في كل لحظة.



ورشة الشتاء



ورشة الشتاء أشبه بعالم عملي مليء بالفنون والحرف والخيال، حيث تتوفر الأنشطة الاحتفالية المفضلة مثل صناعة الشموع، ابتكار الكرة الثلجية، تصميم الزينة، وصناعة الألعاب الخشبية. ويمكن للأطفال والكبار تزيين قمصانهم الخاصة، ابتكار زينة الرخام الشخصية أو رسم وجوه مبتسمة. ولعشاق الحلويات، يمكنهم الاستمتاع بصناعة المارشميلو أو المشاركة في لعبة البحث عن عصا الحلوى، أما من يحبون التقاليد الكلاسيكية، فبإمكانهم صنع رجل ثلج خاص بهم مع كل مستلزمات الشتاء والزينة الاحتفالية لإضفاء جو مليء بالمرح والفرح.







مسرح الاحتفالات



تقدّم المنصة الرئيسة لمهرجان ياس الشتوي، تجربة سحرية مليئة بالموسيقى الحية والعروض الترفيهية كل مساء. يضم العرض موسيقى حية مبهرة، وعروضاً ترفيهية كل ليلة. تحتضن المنصة مجموعة متنوعة من الجوقات الاحتفالية، والعروض المسرحية الساحرة، إضافةً إلى عروض الأفلام المسائية الغامرة بالألفة. يمكن للعائلات الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بأصوات الموسم المبهجة، بينما يضيء الفنانون الأمسية بالموسيقى والضحك.





وليمة الشتاء



فرصة للاستمتاع بنكهات الموسم في فعالية وليمة الشتاء، مع مجموعة رائعة من شاحنات الطعام والمطاعم المؤقتة التي تقدم مأكولات من جميع أنحاء العالم. أحلى الأوقات مع البرغر الشهي، والبيتزا المحضرة على الحطب، وأطعمة الشوارع الآسيوية الغنية بالنكهات، لتلبية مختلف الأذواق.







السوق الاحتفالي





السوق الاحتفالي يفيض بالعلامات التجارية المحلية، والمأكولات الموسمية، والكنوز المصنوعة يدوياً. ويوفر فرصة للتجول بين الصفوف المتلألئة للأكشاك التي تعرض هدايا فريدة وزينة احتفالية مبهرة وتذكارات جذابة. يجسّد هذا السوق النابض بالحياة روح الموسم، جامعاً بين متعة العطاء وفرحة الاكتشاف. إنه المحطة النهائية المثالية لإنهاء مغامرتكم في مهرجان ياس الشتوي.