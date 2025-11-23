بيع كاميرا للبابا فرنسيس بمبلغ كبير في مزاد

بيعت كاميرا من ماركة "لايكا" كانت للبابا فرنسيس، ضمن مزاد أقيم في العاصمة النمساوية فيينا، أمس السبت، مقابل 7,49 ملايين دولار، على أن يعود ريع المزاد لجمعية البابا الراحل الخيرية.

وأوضحت شركة "لايكا"، في بيان، أنّ الكاميرا وهي من طراز "ام-ايه" ("M-A") ميكانيكي، طُرحت للبيع بسعر تقديري تراوح بين 60 و70 ألف يورو (بين 69 و80 ألف دولار).

وهذا ثالث أعلى سعر تُباع به كاميرا من الماركة الألمانية الشهيرة في مزاد، بعد نموذج أولي يعود إلى العام 1923 بيع مقابل 14,4 مليون يورو (16,59 مليون دولار) في يونيو 2022، ونموذج أولي آخر من العام نفسه بيع لقاء 7,2 ملايين يورو (8,3 ملايين دولار) في يونيو الفائت.

وكانت "لايكا" قد أهدت البابا فرنسيس عام 2024 الكاميرا.

وأوضح ألكسندر سيدلاك مسؤول المبيعات في "لايكا"، في بيان، أن هيكل الكاميرا والعدسة يحملان الرقم التسلسلي 5000000، مشيرا إلى أن "لايكا" تمنح أرقاما مميزة "للنماذج الخاصة التي تُمنح لشخصيات استثنائية".

بعد استلام الكاميرا، قرر البابا بيعها في مزاد خيري. وقد تأخر تنظيم المزاد بسبب وفاته في أبريل الماضي.

لم تُعلَن هوية المشتري في نهاية ما وصفه سيدلاك بأنه "المزاد الأكثر تشويقا في تاريخنا".

بيعت في المزاد نفسه كاميرا أخرى تحمل الرمز "M3" أهداها الرئيس الألماني تيودور هويس للملكة إليزابيث الثانية عام 1958، مقابل 156 ألف يورو (180 ألف دولار)، وهو سعر أعلى بقليل من سعرها التقديري، بحسب البيان.