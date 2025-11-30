باسم يوسف في «قمة بريدج 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود أيقونة الكوميديا الذكية باسم يوسف إلى جمهور المنطقة من خلال مشاركته في «قمة بريدج 2025»، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ليقدّم في 10 ديسمبر جلسة رئيسية بعنوان «عقد من الكوميديا الذكية: هل نجحت؟» يستكشف خلالها كيف تحوّلت الفكاهة إلى أداة للتأثير وصياغة قراءات جديدة للواقع الثقافي والاجتماعي.

ويناقش يوسف، خلال الجلسة التي تقام على منصة «القمة»، التحديات التي يواجهها فن الكوميديا الساخر في مشهد إعلامي يتغير بسرعة.

حاز يوسف اعترافاً دولياً بارزاً بفضل أسلوبه الجريء والدقيق، إذ اختارته مجلة «تايم» ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، ونال «جائزة حرية الصحافة الدولية» من لجنة حماية الصحفيين.

كما اتسع حضوره العالمي عبر مشاركاته في برنامج «ذا ديلي شو»، وتقديمه حفل جوائز «الإيمي» الدولية، وظهوره في الفيلم الوثائقي «Tickling Giants»، وسلسلته الرقمية «The Democracy Handbook»، وكتابه «Revolution for Dummies».

وقبل أن يصبح أحد أشهر الأصوات الساخرة في المنطقة، عمل باسم يوسف جرّاح قلب وصدر، لمدة 13 عاماً، وهو عضو في الكلية الملكية للجراحين، في مسار تحويلي نادر بين المهن الطبية والإعلامية.

تستقبل قمة «بريدج 2025» أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، إلى جانب 430 متحدثاً في برنامج شامل يتضمن أكثر من 300 جلسة تستكشف كيف تتقاطع صناعات الإعلام والمحتوى والترفيه مع التكنولوجيا والتمويل والثقافة والصناعات الإبداعية.

وبوصفها منصة محورية وأولى مبادرات تحالف «بريدج»، تجمع القمة قادة الصناعات الإبداعية والإعلامية والترفيهية، إلى جانب صناع القرار والمبتكرين والجهات المعنية بهذه الصناعات، لبحث التحديات العالمية المشتركة، وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر، فضلاً عن بحث سبل التعاون، بما يتسق مع رسالة التحالف في بناء منظومة إعلامية عالمية أكثر ترابطاً واستدامة، تقوم على المعرفة المشتركة والمعايير الموثوقة وتعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة حول العالم، ودعم تطوير مستقبل أكثر مرونة وترابطاً لاقتصاد المحتوى العالمي.