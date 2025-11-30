الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

باسم يوسف في «قمة بريدج 2025»

شعار قمة بريدج
30 نوفمبر 2025 22:55

أبوظبي (الاتحاد)
يعود أيقونة الكوميديا الذكية باسم يوسف إلى جمهور المنطقة من خلال مشاركته في «قمة بريدج 2025»، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ليقدّم في 10 ديسمبر جلسة رئيسية بعنوان «عقد من الكوميديا الذكية: هل نجحت؟» يستكشف خلالها كيف تحوّلت الفكاهة إلى أداة للتأثير وصياغة قراءات جديدة للواقع الثقافي والاجتماعي.
ويناقش يوسف، خلال الجلسة التي تقام على منصة «القمة»، التحديات التي يواجهها فن الكوميديا الساخر في مشهد إعلامي يتغير بسرعة.
حاز يوسف اعترافاً دولياً بارزاً بفضل أسلوبه الجريء والدقيق، إذ اختارته مجلة «تايم» ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، ونال «جائزة حرية الصحافة الدولية» من لجنة حماية الصحفيين.

أخبار ذات صلة
«بريدج» تجمع قادة المال والتقنية لبحث اقتصاد الانتباه وصناعة المحتوى
جامعة أبوظبي تدعم الابتكار الإعلامي في قمة «بريدج» 2025

كما اتسع حضوره العالمي عبر مشاركاته في برنامج «ذا ديلي شو»، وتقديمه حفل جوائز «الإيمي» الدولية، وظهوره في الفيلم الوثائقي «Tickling Giants»، وسلسلته الرقمية «The Democracy Handbook»، وكتابه «Revolution for Dummies».
وقبل أن يصبح أحد أشهر الأصوات الساخرة في المنطقة، عمل باسم يوسف جرّاح قلب وصدر، لمدة 13 عاماً، وهو عضو في الكلية الملكية للجراحين، في مسار تحويلي نادر بين المهن الطبية والإعلامية.
تستقبل قمة «بريدج 2025» أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، إلى جانب 430 متحدثاً في برنامج شامل يتضمن أكثر من 300 جلسة تستكشف كيف تتقاطع صناعات الإعلام والمحتوى والترفيه مع التكنولوجيا والتمويل والثقافة والصناعات الإبداعية.
وبوصفها منصة محورية وأولى مبادرات تحالف «بريدج»، تجمع القمة قادة الصناعات الإبداعية والإعلامية والترفيهية، إلى جانب صناع القرار والمبتكرين والجهات المعنية بهذه الصناعات، لبحث التحديات العالمية المشتركة، وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر، فضلاً عن بحث سبل التعاون، بما يتسق مع رسالة التحالف في بناء منظومة إعلامية عالمية أكثر ترابطاً واستدامة، تقوم على المعرفة المشتركة والمعايير الموثوقة وتعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة حول العالم، ودعم تطوير مستقبل أكثر مرونة وترابطاً لاقتصاد المحتوى العالمي.

قمة بريدج
باسم يوسف
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©