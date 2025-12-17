منذر رياحنة.. «متمرِّد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)





يخوض الممثل منذر رياحنة السباق الرمضاني المقبل، من خلال المشاركة في بطولة المسلسل التاريخي «أبطال الرمال»، مع سلوم حداد، ونضال نجم، من تأليف خالد الجبر، وإخراج سامر جبر. ويجسد رياحنة خلال أحداث العمل شخصية «الشنفري»، والتي تعد أحد أخطر وأجرأ رموز التمرد في التاريخ الجاهلي، وهي الشخصية التي تحمل روح التمرد والسعي المستمر نحو الحرية. ويتألف «أبطال الرمال» من 15 حلقة مقسمة إلى 3 قصص خماسية، ويستعرض ملامح المجتمع العربي من تحولات اجتماعية وصراعات قبلية، وصولاً إلى دور الشعر والفروسية في تشكيل الهوية الثقافية. ويشارك رياحنة في مسلسل «أعوام الظلام»، المأخوذ عن قصة حقيقية، يشاركه البطولة فيصل العميري، وإيمان الحسيني، تأليف ورشة مريم نعوم، وإخراج محمد سلامة، ويجسد فيه شخصية «أبو الغضب»، الذي يواجه عقوبات تتخطى 100 عام في السجون بتهم متعددة، ويُعاني من الضغوط النفسية، وبعد سنوات يتم كشف الحقيقة وتثبت براءته. كما يتنظر عرض مسلسل «السجل الأسود»، مع خالد سليم، وهالة فاخر، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي، ويجسد فيه شخصية غير متزنة تمر بتجارب صعبة تتراوح بين الخير والشر.