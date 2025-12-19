الآلاف لم يتمكنوا من الدخول إلى "يوتيوب"

ذكر موقع "داون ​ديتكتور دوت كوم"، اليوم ‌الجمعة، أن ​آلاف ⁠المستخدمين ‌في الولايات المتحدة والعالم غير قادرين ⁠على الدخول إلى ⁠موقع "يوتيوب" لتقاسم مقاطع الفيديو التابع ​لشركة جوجل.

وأفاد "داون ديتكتور"، الذي يرصد مثل ​هذه الأعطال، ‍بورود أكثر من 10800 بلاغ عن ‍وجود ⁠مشكلات ​في المنصة حتى ​الساعة 08:‍15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال الموقع، في وقت لاحق، إن "يوتيوب" عاد للعمل إلى حد بعيد ‌بعد انقطاع قصير حرم ​آلاف المستخدمين على مستوى ⁠العالم ‌من الوصول إلى المنصة.

وانخفضت تقارير الانقطاع في بريطانيا إلى ما يقرب من 70 تقريرا من أكثر من ​ثلاثة آلاف، بينما ‍أبلغت كندا أيضا عن استعادة الخدمة سريعا، وفقا لموقع "داون ​ديتكتور دوت كوم، الذي يظهر الانقطاع من ‍خلال تجميع تقارير الحالة ⁠من مصادر متعددة.