الآلاف لم يتمكنوا من الدخول إلى "يوتيوب"

ذكر موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، اليوم الجمعة، أن آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة والعالم غير قادرين على الدخول إلى موقع "يوتيوب" لتقاسم مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل.
وأفاد "داون ديتكتور"، الذي يرصد مثل هذه الأعطال، بورود أكثر من 10800 بلاغ عن وجود مشكلات في المنصة حتى الساعة 08:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وقال الموقع، في وقت لاحق، إن "يوتيوب" عاد للعمل إلى حد بعيد بعد انقطاع قصير حرم آلاف المستخدمين على مستوى العالم من الوصول إلى المنصة.
وانخفضت تقارير الانقطاع في بريطانيا إلى ما يقرب من 70 تقريرا من أكثر من ثلاثة آلاف، بينما أبلغت كندا أيضا عن استعادة الخدمة سريعا، وفقا لموقع "داون ديتكتور دوت كوم، الذي يظهر الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.