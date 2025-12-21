هيا عبد السلام تشارك في مسلسلين برمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك الممثلة هيا عبد السلام في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسلين، "جناية حب"، مع يعقوب عبدالله، فايز بن جريس، هيفاء عادل، حسين المهدي، وروان مهدي، وإخراج سعيد الماروق، و"نورية نصيب"، مع عبدالله عبد الرضا، كفاح الرجيب، محمد أكبر، وماريا جمعة، وتأليف مريم نصير، وإخراج لولوة عبد السلام.

وأوضحت هيا أن "جناية حب" مقتبس من رواية "السندباد الأعمى" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، التي رصدت فيها ذكريات طفولتها، منوهة بأن اختيار العمل عن نص أدبي جاء ضمن سياسة الاستعانة بالروايات الأدبية ذات القيمة والمضمون الجيد، لتقديمها في أعمال درامية.

وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تتناول قصة عائلة تقع لها حادثة مفجعة في التسعينيات من القرن الماضي تغير مسار حياة شخصياتها بالكامل، وتفتح المجال لتشابك الصراعات العاطفية والاجتماعية.

وعن مسلسل "نورية نصيب"، قالت هيا: "العمل يتألف من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي من خلال قصة اجتماعية، تركز على قضية الحظوظ والأقدار المكتوبة".

وشددت على أنها تحرص على تنويع أعمالها بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، كما تميل إلى تجسيد الشخصيات المركبة التي تبرز قدراتها الفنية بشكل كبير.

وتنتظر هيا عرض مسلسل "هوس" مع عبدالله البلوشي، رهف العنزي، حسين الحداد، وهدى الخطيب، من إخراج سعيد الماروق، وتدور أحداثه حول فكرة وقوع الإنسان أسيراً لتصورات وهمية يفرضها عليه عقله الباطن.