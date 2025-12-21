الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هيا عبد السلام تشارك في مسلسلين برمضان

هيا عبد السلام
21 ديسمبر 2025 16:54

سعيد ياسين (القاهرة)
تشارك الممثلة هيا عبد السلام في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسلين، "جناية حب"، مع يعقوب عبدالله، فايز بن جريس، هيفاء عادل، حسين المهدي، وروان مهدي، وإخراج سعيد الماروق، و"نورية نصيب"، مع عبدالله عبد الرضا، كفاح الرجيب، محمد أكبر، وماريا جمعة، وتأليف مريم نصير، وإخراج لولوة عبد السلام.
وأوضحت هيا أن "جناية حب" مقتبس من رواية "السندباد الأعمى" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، التي رصدت فيها ذكريات طفولتها، منوهة بأن اختيار العمل عن نص أدبي جاء ضمن سياسة الاستعانة بالروايات الأدبية ذات القيمة والمضمون الجيد، لتقديمها في أعمال درامية.
وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تتناول قصة عائلة تقع لها حادثة مفجعة في التسعينيات من القرن الماضي تغير مسار حياة شخصياتها بالكامل، وتفتح المجال لتشابك الصراعات العاطفية والاجتماعية.
وعن مسلسل "نورية نصيب"، قالت هيا: "العمل يتألف من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي من خلال قصة اجتماعية، تركز على قضية الحظوظ والأقدار المكتوبة".
وشددت على أنها تحرص على تنويع أعمالها بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، كما تميل إلى تجسيد الشخصيات المركبة التي تبرز قدراتها الفنية بشكل كبير.
وتنتظر هيا عرض مسلسل "هوس" مع عبدالله البلوشي، رهف العنزي، حسين الحداد، وهدى الخطيب، من إخراج سعيد الماروق، وتدور أحداثه حول فكرة وقوع الإنسان أسيراً لتصورات وهمية يفرضها عليه عقله الباطن.

أخبار ذات صلة
معتصم النهار.. دور كوميدي في رمضان
جومانا مراد.. تحدٍ جديد في «خلايا رمادية»
هيا عبد السلام
مسلسلات رمضان
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©