«متحف زايد الوطني» يفتتح 3 مقاهٍ في حديقة المسار

أبوظبي (الاتحاد)

فتحت 3 مقاهٍ جديدة أبوابها في حديقة المسار في «متحف زايد الوطني»، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتنوع المقاهي لتشمل تجربةً تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لزوّار المتحف، لتسلط الضوء على فنون الطهي الإماراتية والأطباق العصرية معاً، والمقاهي الـ3 هي:مقهى ثقافي عصري: التقاليد والحداثة يلتقيان في «ركن»، إذ يستوحي نكهات مأكولاته من مطبخ منطقة شمالي أفريقيا والخليج العربي، مع مزجه بطريقة الطهي الإماراتية. يحتفي المقهى بالمطبخ العربي ويقدم مجموعة متنوعة من الشاي والحلويات المُعدة يدوياً، إلى جانب أطباق خفيفة ومشروبات باردة مميزة في أجواء عصرية هادئة.

الجيلاتو بنكهات إماراتية: يبتكر التوأم الإماراتيان ميثاء وعبدالرحمن الهاشمي، جيلاتو إيطالي بنكهات إماراتية إذ يصنعان الجيلاتو من مكونات مستوحاة من وصفات إماراتية عالية الجودة أُعدت يدوياً لتمنح الزوار تجربة غنية.

مخبز إماراتي بلمسة عصرية: يستلهم اسمه من شجرة السدر، رمز الكرم والأصالة في دولة الإمارات، بأنامل الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي، ويقدم المقهى والمخبز تشكيلة من المخبوزات الإماراتية بلمسة عصرية، وخيارات طعام أخرى تقدم طوال اليوم، مع وصفات أُعدت يدوياً بأساليب مستدامة بمكونات محلية موسمية.

وتوفّر مقاهي الحديقة فرصة للمواهب الإماراتية الصاعدة في مجال الطهي لعرض أفكارهم، كما ترحب المقاهي والمطاعم بالزوّار من دون الحاجة لحجز تذكرة دخول المتحف. وتمتد حديقة المسار من ساحل السعديات بين متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي وصولاً إلى مدخل المتحف، وتعد بمثابة صالة عرض خارجية تضم نباتات وأشجار فواكه وخضروات محلية، فيما تروي سرداً بصرياً لحياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال تنوع بيئي للصحراء والواحات والمناطق الحضرية.

ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بمقهى الغاف: يقع داخل المبنى الرئيس للمتحف، ويقدم تشكيلة من الأطباق الخفيفة والمشروبات المنعشة. ومطعم إرث: يقع داخل المبنى الرئيس للمتحف، ويقدم تجربة طعام راقية وأطباق مستوحاة من النكهات الإماراتية. ومحل النقوة: يضم محل المتحف تشكيلة منتقاة بعناية تشمل كتباً ومواد تعليمية وقطعاً تصميمية ومنتجات حرفية.