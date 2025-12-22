الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إيطاليا تفرض غرامة على شركة "آبل"

شعار شركة "آبل"
22 ديسمبر 2025 19:22

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، اليوم الاثنين، تغريم شركة "آبل" بأكثر من 115,69 مليون دولار أميركي (98,6 مليون يورو) بتهمة "إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق"، فيما أكدت الشركة الأميركية أنها تعتزم استئناف القرار.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ آبل "انتهكت" قانون المنافسة في سوق مبتكري التطبيقات.
وأضافت "تتمتع آبل بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها".
وأشارت إلى أنّ آبل فرضت أيضا شروطا تقييدية جدا في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة.
وخلصت الهيئة إلى أنّ هذه الشروط، التي فرضتها آبل "من جانب واحد، وتضر بمصالح شركائها التجاريين، وهي غير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية".
من جانب آخر، عبّرت آبل في بيان، عن "معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية"، وأعلنت عزمها استئناف القرار.
وتؤكد الشركة أن قواعد حماية الخصوصية "تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك آبل، وقد اعتمدها زبائننا، ونالت استحسان المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في كل أنحاء العالم".

أخبار ذات صلة
إيطاليا تريد إبقاء جنود في لبنان بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة
وفاة سائحة في حادث تصادم بين مركبين سياحيين في الأقصر
المصدر: آ ف ب
آبل
شركة آبل
غرامة
إيطاليا
آخر الأخبار
هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا
الرياضة
هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا
اليوم 23:34
اشتباكات دامية في حلب
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى جراء اشتباكات دامية في حلب
اليوم 23:28
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريبات عسكرية
الأخبار العالمية
فنلندا ترفع السن القصوى لعناصر الاحتياط في الجيش
اليوم 23:14
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على محادثات السلام لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 22:25
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©