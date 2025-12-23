الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق عملية ترميم حيّة لمركب الملك خوفو في المتحف المصري الكبير

انطلاق عملية ترميم حيّة لمركب الملك خوفو في المتحف المصري الكبير
23 ديسمبر 2025 21:29

بعد أكثر من أربعة آلاف عام على تشييده، نُقلت الثلاثاء أجزاء من مركب الملك خوفو إلى موقعها الجديد في المتحف المصري الكبير، حيث سيتمكن الزوار من متابعة أعمال ترميمه بشكل حي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وفي بهو متحف مراكب الملك خوفو الملحق بالمتحف الكبير، رفع مرممون مصريون، بمساعدة رافعة آثار صغيرة، لوحاً خشبياً بدا عليه التآكل، ليضعوا بذلك أول قطعة من أصل 1650 لوحاً خشبياً تُشكّل مجتمعة مركب الملك خوفو.
ويضم المتحف، إلى جانب المركب الجاري ترميمه، مركباً شمسياً آخر يعود إلى الحقبة نفسها، عُثر عليه في حالة أثرية أفضل، وكان معروضاً سابقاً قرب أهرامات الجيزة قبل نقله إلى المتحف الكبير.
ويُعد المركبان معا «أقدم مراكب أثرية معروفة، وأكبر أثر عضوي تم اكتشافه في تاريخ البشرية»، بحسب عيسى زيدان، مدير عام مشروعات الترميم في المتحف.
وقال وزير السياحة المصري شريف فتحي «نحن نشهد اليوم واحداً من أهم مشروعات الترميم في القرن الحادي والعشرين.. هو مشروع مهم للمتحف وللتاريخ وللإنسانية"».
ويموَّل المشروع من هيئة التعاون الدولي اليابانية بمنحة تبلغ 3,5 مليون دولار، إلى جانب مشاركة خبراء آثار يابانيين في أعمال الترميم.
ويعود تاريخ المركب، الذي يبلغ عمره اليوم نحو 4650 عاماً، إلى عهد الملك خوفو، باني الهرم الأكبر. وقد اكتُشف عام 1954 داخل حفرة قرب أهرامات الجيزة، غير أن استخراج أجزائه لم يبدأ فعلياً قبل عام 2011.
وأوضح زيدان لوكالة فرانس برس أن الألواح الخشبية «كانت متحللة حرارياً» وفي حالة شديدة الهشاشة، ما دفع بعثات أثرية عدة إلى الإحجام عن الخوض في هذا المشروع.
وأشار إلى أن خبراء مصريين ويابانيين عالجوا ألواح المركب ومجاديفه الخشبية باستخدام «مواد عضوية متعارف عليها دوليا»، من بينها «النانو سليلوز وكلوسيل إي» لتدعيم الخشب المتحلل وتثبيته وحمايته.
ومنذ مطلع نوفمبر، يشهد المتحف المصري الكبير تدفقاً متزايداً للزوار، بعد افتتاحه الرسمي عقب عقدين من أعمال البناء والتأجيلات المتكررة.
وقال فتحي لفرانس برس إنه منذ افتتاحه «يستقبل المتحف 15 ألف زائر في اليوم في المتوسط، ولكن هناك أياماً شهدت أعداداً أكبر وصلت إلى 27 ألف زائر في اليوم».
وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 7 في المئة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 19 مليون سائح خلال العام الحالي.

 

أخبار ذات صلة
أيتن عامر.. رحلة مفارقات طريفة
رئيس مجلس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية
المصدر: آ ف ب
مصر
المتحف المصري الكبير
آخر الأخبار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان
اليوم 23:20
حمدان بن محمد يزور دبي الصحية ويطلع على أبرز إنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها التطويرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يزور دبي الصحية ويطلع على أبرز إنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها التطويرية
اليوم 22:44
شباب الأهلي يخسر أمام السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة
الرياضة
شباب الأهلي يخسر أمام السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة
اليوم 22:27
رئيس الدولة يستقبل ملك ماليزيا
رئيس الدولة يستقبل ملك ماليزيا
اليوم 22:22
ترامب يعتزم دعوة رئيسي كازاخستان وأوزبكستان لحضور قمة مجموعة العشرين
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم دعوة رئيسي كازاخستان وأوزبكستان لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©