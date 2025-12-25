الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تذكرة يانصيب تفوز بـ 1,817 مليار دولار

فاز حامل تذكرة يانصيب "باوربول" في ولاية أركنساس الأميركية بمبلغ 1,817 مليار دولار، وهي ثاني أكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن منظمو اليانصيب اليوم الخميس.
حملت التذكرة الفائزة في السحب، الذي جرى مساء أمس الأربعاء، الأرقام 4 و25 و31 و52 و59، إضافة إلى رقم باوربول 19.
وقال مات سترون رئيس يانصيب باوربول "نهنئ الفائز الجديد بجائزة باوربول الكبرى. إنها حقا جائزة استثنائية تغير الحياة".
وشكر سترون جميع اللاعبين الآخرين، مشيرا إلى أن كل تذكرة يتم شراؤها تسهم في دعم البرامج والخدمات العامة.
وكان أكبر فوز في تاريخ اليانصيب الأميركي قد سجل في ولاية كاليفورنيا في نوفمبر 2022، حين بلغت قيمة الجائزة 2,4 مليار دولار أميركي.
ويمكن للفائزين في "باوربول" الاختيار بين الحصول على كامل المبلغ على شكل دفعات تصرف على مدى 30 عاما، أو تقاضي مبلغ نقدي دفعة واحدة، يبلغ في هذه الحالة 834,9 مليون دولار.
ويبلغ سعر تذكرة "باوربول" دولارين، ويمكن شراؤها في 45 ولاية أمdركية، إضافة إلى واشنطن العاصمة، وجزر فيرجن الأمdركية، وبورتوريكو.
وبحسب "باوربول"، فإن احتمال الفوز بالجائزة الكبرى يقدر بـ 1 إلى 292,2 مليون. 

المصدر: د ب أ
