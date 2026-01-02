«انطلق الصيد» برنامج تراثي جديد على قنوات «الإمارات» و«بينونة» و«ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قنوات «الإمارات» و«بينونة» و«ياس» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق البرنامج التراثي الجديد «انطلق الصيد»، الذي يصطحب المشاهدين في رحلة تراثية ثقافية وتنافسية مشوّقة داخل عالم الصقارة، ليسلط الضوء على أحد أعرق الموروثات الإماراتية بأسلوب بصري معاصر يحافظ على روح الأصالة ويعزّز الارتباط بالهوية الوطنية.

يعرض برنامج «انطلق الصيد» كل يوم أربعاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يستهدف الجمهور الإماراتي والعربي من محبّي التراث والطبيعة والصقارة، في إطار توجّهات «أبوظبي للإعلام» لتقديم محتوى نوعي يُعزّز الهوية الوطنية ويسهم في إحياء الموروث الشعبي بأسلوب إعلامي مبتكر لمواكبة تطلعات الجمهور وإثراء المشهد الإعلامي المحلي.

يقدّم البرنامج، الذي يُعرض أسبوعياً على امتداد 11 حلقة، مدة كل منها 30 إلى 40 دقيقة، تجربة تلفزيونية نوعية تُتابع منافسة وتجارب مميزة يقدمها خمسة من أبرز الصقارين الإماراتيين، لكلٍ منهم أسلوبه الخاص وعلاقة فريدة تربطه بصقره، حيث تتنوع التحدّيات بين المهارة والمعرفة والتفاعل الإنساني مع الطير، في أجواء تراثية مشبعة بالتشويق.

ويشارك في البرنامج الصقارون الإماراتيون، سيف سالم المنصوري، ومحمد بن يوله القمزي، وحمد بن بوته العامري، وسيف محمد المقبالي، ومحمد عتيق القبيسي، الذين يجسّدون بفخر روح التراث الإماراتي ويتنافسون في سلسلة من التحديات التي تُبرز فنون الصقارة وقيم الصبر والانضباط والتناسق بين الصقار وطيره.

تتضمن حلقات برنامج «انطلق الصيد» المجالس التراثية، مروراً بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية، ومزارع تربية الصقور ومناطق التدريب، وصولاً إلى رحلات المقناص في محميتي «المرزوم» و«تلال»، إضافة إلى مستشفى أبوظبي للصقور، ومعرض العين للصيد والفروسية، والمقيض، ليقدّم صورة متكاملة لمسار الصقار من اختيار الطير وتربيبه وتدريبه، وصولاً إلى خوض تجارب الهدد والمقناص في البيئات المفتوحة.

وتتضمن كل حلقة 3 أجزاء، تبدأ بافتتاحية بصرية تتناغم مع بيت شعر تراثي عن الصقور، ومشاهد تمهيدية سريعة، ومقابلات قصيرة مع الصقارين بأسلوب حواري خلال تنقّلهم وأثناء التدريب.

فيما يركّز الجزء الثاني على فقرة معرفية تُسلّط الضوء على عنوان كل حلقة، حيث تتضمن مقابلات قصيرة مع الصقارين ومشاهد تمهيدية سريعة. أما الجزء الثالث من الحلقة، فيستكمل مرحلة تأهيل الطير مصاحبة بمقابلات قصيرة مع الصقارين ولقطات داعمة من الأنشطة ومواقع التصوير.

تتدرج مواضيع الحلقات بين «اختيار الطير» «وتربيبه» و«تنقيزه» و«دعوه» و«هدده»، وهي تجارب لاختبار تفاعل الطير واستجابته للأوامر، مروراً بمرحلة ما قبل المقناص والاستعداد له، ثم خوض تجارب المقناص والهدد في المحميات، وصولاً إلى الحلقة الختامية المخصّصة للمقيض، والتي يشارك من خلالها الصقارون تجاربهم والدروس المستفادة ومدى تطور علاقتهم بطيورهم خلال الرحلة.

يعرض «انطلق الصيد» على قنوات «الإمارات» و«بينونة» و«ياس» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام».

كما ستكون متاحة للجمهور على منصة (ADMN) عبر تطبيق «ستارزبلاي»، حيث سيحظى الجمهور بتجربة مشاهدة سهلة وسلسة ضمن منظومة تقنية متطورة تُواكب أعلى معايير البث الرقمي العالمية.