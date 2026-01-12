الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

متحف العين يحتفي بتراث «الزفة»

متحف العين يحتفي بتراث «الزفة»
13 يناير 2026 01:12

العين (الاتحاد)

يستضيف متحف العين الخميس المقبل، جلسة حوارية ثقافية بعنوان «الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال»، في إطار الاحتفاء بالتراث الثقافي غير المادي، حيث أُدرجت الزفة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو.
تسلّط الجلسة الضوء على الزفّة بوصفها من أبرز طقوس الزواج الإماراتي التقليدي، وما تنطوي عليه من عادات اجتماعية وممارسات متوارثة تعكس قيم المجتمع والهوية الوطنية، إلى جانب استعراض عناصر الزفّة المختلفة من خلال مقتنيات مختارة من متحف العين تشمل صناعة العطور، وأزياء الزفاف التقليدية، والموسيقى، وتحضير الوجبات التراثية.

متحف العين
الزفة
الإمارات
العين
التراث الثقافي غير المادي
التراث الثقافي
اليونسكو
عادات وطقوس الزواج
العادات والتقاليد
