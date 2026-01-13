إنجي المقدم.. «الست موناليزا» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة إنجي المقدم في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «الست موناليزا»، بطولة مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي. وعن دورها في العمل، قالت: الشخصية التي أجسّدها في المسلسل تحمل طابعاً معقداً، وهي شقيقة أحمد مجدي، الذي يساند شخصية «موناليزا» وتلعب دورها مي عمر، وأحرص دائماً على اختيار أدوار جديدة ومختلفة تمثل تحدياً حقيقياً لقدرتها على الأداء، مؤكدة أن هدفها تقديم عمل مؤثر، وليس الظهور فحسب.

وأشارت إنجي إلى أنها ترحّب بالنقد البنّاء الذي يساعدها على تطوير أدائها، ولا تلتفت إلى الانتقادات غير الهادفة، موضحة أنها لا تبحث عن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تهتم بمتابعة ردود فعل الجمهور على أرض الواقع، وهو ما تعتبره كافياً.

ونوهت بأن كثافة الإنتاج التلفزيوني سبب رئيس في تركيزها على الدراما التلفزيونية مقارنة بالسينما، لاسيما أنها بدأت مسيرتها الفنية عبر شاشة التلفزيون، مؤكدة أن طموحها يتمثل في تقديم أدوار سينمائية مؤثرة وحيوية. وأعربت إنجي عن رغبتها في تقديم برامج ثقافية مبتكرة وجاذبة للجمهور، لاسيما بعدما أثبتت نفسها كممثلة من خلال أدوار متنوعة.

وأشارت إلى رغبة صنّاع مسلسل «وتر حساس» في تقديم أجزاء جديدة من العمل بعد النجاح الذي حققه خلال موسمين، حيث يدرسون تقديم 5 أجزاء، مع إضافة خطوط درامية وشخصيات جديدة تسهم في إثراء الأحداث. ويشارك في بطولة «وتر حساس» غادة عادل، محمد علاء جمايكا، هيدي كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، ورانيا منصور، وإلهام وجدي، وكريم صبحي.